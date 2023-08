tutti gli harry potter in un solo volume

AGI - Oltre tremila pagine intervallate da grafiche e illustrazioni elaborate, racchiuse da una copertina rigida e riccamente decorata con foglie di bronzo. È la sorpresa che ha in serbo la casa editrice tedesca Carlsen per gli appassionati di tutte le età della fortunata saga fantasy "Harry Potter", di Jk Rowling. Un'edizione straordinaria annunciata dalla casa editrice Carlsen sul suo sito web per "celebrare il 25mo anniversario dell'uscita del primo volume, tradotto in tedesco".

I sette volumi sul mago Harry Potter saranno riuniti, per la primissima volta, in un unico, massiccio volume forse più facile da conservare come un vero e proprio oggetto da collezione, che da sfogliare come un libro qualunque.

Il 'mattone', di 3.400 pagine vanta una grafica di altissima qualità, segnalibri e illustrazioni inedite al suo interno. La tedesca Carlsen, ha tenuto marcare questa ricorrenza tenendo a battesimo un progetto unico al mondo, oneroso e non privo di rischi che, tuttavia, farà parlare a livello globale e non solo per il prezzo: quello di lancio, a 'soli' 99 euro, è infatti destinato a lievitare a 129 euro dopo il 30 di gennaio.

Sempre sul sito web, accanto alle foto che ritraggono il prezioso volume nella lingua di Goethe, la casa editrice da appuntamento a tutti i fan del mago di Hogwarts, il 26 di agosto, per "festeggiare questo magico compleanno"