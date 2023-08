AGI - In un Circo Massimo gremito da oltre 60mila persone tra ragazzi, ragazze e qualche famiglia, Travis Scott, uno dei rapper più famosi del mondo, ha lanciato per la prima volta dal vivo il suo nuovo album "Utopia", uscito il 28 luglio scorso facendo ballare e rappare tutti i presenti.

L'evento si è tenuto a pochi giorni dall'uscita del suo film "Circus Maximus" e la location per l'esibizione non è certo stata scelta a caso. L'artista ha aperto la serata con "Hyaena" e il pubblico ha iniziato già a scaldarsi seguendo il ritmo di bassi potentissimi che risuonavano in tutta l'area del centro di Roma.

Per quasi due ore di concerto, una 'chicca' in questa estate romana, i fan non hanno mai smesso di cantare e seguire il ritmo dettato dal rapper texano. Sul palco, a sorpresa, la guest star della serata: a trenta minuti circa dall'inizio del concerto, è entrato in scena Kanye West ed è stato subito duetto con Scott grazie ai brani "Praise God" e "Can't tell me nothing".

Ovazione per entrambi. Il concerto è andato veloce in un crescendo di emozioni passando per hit come "Goosebumps" e "Sicko mode", due dei brani più famosi di Scott che durante la serata, ha più volte ringraziato il pubblico, accorso numeroso al concerto nella Capitale d'Italia e le istituzioni locali per averlo ospitato con poco preavviso.

"Utopia", il nuovo album dell'artista certificato Diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards è entrato direttamente al primo posto della classifica Album & Compilation Top Of The Music FIMI/Gfk Italia, diffusa lo scorso 4 agosto. Il nuovo lavoro è l'emblema della poliedricità dell'artista capace di essere performer, autore, produttore e collaboratore, designer, icona di stile, attore, fondatore dell'etichetta discografica Cactus Jack.

Un artista che ha cambiato il corso dell'hip-hop con una serie di album e mosse che hanno suscitato discussioni. A testimonianza di quanto sia un innovatore in grado di portare la sua musica via via a un livello sempre più alto. "Utopia", al debutto, in sole 24 ore su Spotify ha totalizzato oltre 128 milioni di stream diventando così il miglior esordio dell'artista a oggi e il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma.

"Hyaena", brano con cui l'artista ha aperto il concerto di Roma, ha debuttato alla primo posto della classifica globale, e insieme a questa hit, altri 8 brani del disco come "Meltdown", "Fe!n", "Thank god", "Modern jam", "My eyes", "Delresto (echoes)", "Sirens" e "God's country" sono direttamente entrati nella Top10 della classifica globale.

Travis Scott ha inoltre presentato pochi giorni fa negli Stati Uniti il suo film "Circus Maximus", viaggio surreale e psichedelico, scritto e diretto dallo stesso artista, che riunisce registi visionari (Gaspar Noe, Valdimar Jo'hannsson, Nicolas Winding Refn, Harmony Korine, Kahlil Joseph) provenienti da ogni parte del mondo alla scoperta caleidoscopica dell'esperienza umana e del potere delle sonorità.

Il viaggio visivo è accompagnato dalle avvolgenti sonorità del nuovo album. "Utopia" segue il grandissimo successo dell'album Astroworld", del precedente "Birds in the Trap Sing McKnight", e dei singoli "Sicko mode", "Tkn" feat. Rosalia, e della super Hit da oltre 2 miliardi di stream "Goosebumps".

Jacques Bermon Webster II, nome d'arte Travis Scott, 32enne di Houston, artista da 67 milioni di ascoltatori mensili su Spotifty, è tornato in Italia a poco più di un mese dalla tappa di Milano atterrando a Roma per il primo concerto in assoluto dopo la pubblicazione del nuovo album e l'uscita del suo film.

Un live che è stato di portata e rilevanza mondiale, data anche la scelta della location, omonima alla pellicola. Il concerto di Roma, è stato un vero e proprio inaspettato "regalo" ai suoi fan che attraverso un gioco spettacolare di laser e luci, suono di bassi che si udiva anche a notevole distanza, hanno confermato il successo mondiale dell'artista.