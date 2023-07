È morto Luca Di Meo, fu Luther Blissett e Wu Ming 3

AGI - È morto a 59 anni Luca Di Meo, autore del collettivo Luther Blissett e poi Wu Ming 3. Si è spento domenica nel suo appartamento di Bologna dopo una lunga malattia. Quindici anni fa aveva lasciato Wu Ming, che dà notizia della sua scomparsa sul sito web del collettivo.

Nella seconda metà dei Novanta Di Meo fece parte del gruppo che scrisse 'Q', il romanzo destinato a segnarne il destino. La sua ultima apparizione in pubblico con gli altri autori risale al 2019 per il ventennale del romanzo.

Nel dare la notizia della separazione i Wu Ming scrivevano: "Si manifesta all'esterno come un fulmine a ciel sereno (...) Chiarimenti, tentativi, esperimenti, le abbiamo provate tutte. Abbiamo tentato il possibile e anche una fetta d'impossibile per superare gli ostacoli e mantenere il collettivo nella sua formazione usuale, ma ci siam dovuti arrendere (...) Lo abbiamo fatto con un umore non facile da descrivere. È l'umore con cui guadagni l'uscita d'emergenza se il cinema va a fuoco: hai pagato il biglietto, ma pazienza. Il film piaceva a tutti, ma pazienza".

Lo stesso il tono usato per annunciare la morte dell'ex compagno di scruitture. "Anche oggi, come quindici anni fa, l’umore è difficile da descrivere. Non metteremo in fila aneddoti: la prima volta che lo incontrammo, quel giorno che lui, le ultime parole scambiate… Niente. Non aggiungeremo a queste altre parole. Almeno per un bel pezzo. Quel che abbiamo fatto insieme è stato importante, e rimane. Il resto lo teniamo per noi. Il resto è il rispetto che dobbiamo alla nostra storia comune".