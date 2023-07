AGI - Apoteosi al Circo Massimo per Marco Mengoni, il cantante di Ronciglione che ha chiuso a Roma un tour trionfale con una vera e propria festa. Ad applaudirlo c'erano 60mila persone, giunte da ogni parte d'Italia fra le quali tanti fedelissimi che lo hanno seguito anche in altre tappe. Fan accorsi da nord a sud d'Italia ma anche dai paesi europei vicini come la Croazia, l'Austria, la Germania.

Sin dalle prime ore del mattino, il Circo Massimo è stato preso d'assalto dai sostenitori che si erano avvicinati all'area già dalla notte, dormendo sul marciapiede. Alle 21 circa del venerdi, tanti giovani, soprattutto ragazze, sostavano davanti alle transenne per scattare foto durante l'allestimento del palcoscenico. E nel pomeriggio seguente, in tanti si sono appostati per vedere il cantante arrivare alle prove.

Mengoni, una delle più belle voci dell'attuale panorama musicale italiano, ha festeggiato la chiusura del tour con tanti ospiti saluti sul palco con cui ha cantato alcuni suoi brani: Samuele Bersani (Ancora una volta), Bresh (Chiedimi come sto) Elodie (Pazza Musica), Gazzelle (Il meno possibile) e Ariete con cui ha cantato "Due Nuvole". Tutti applauditissimi dal pubblico che ha regalato al cantante un sold out dietro l'altro.

Il concerto è finito alle 23.30 e subito dopo via all'afterparty con Dj set fino a mezzanotte con lo stesso Mengoni sul palco a ballare insieme alla band e allo staff. E in autunno, questo ragazzo che usa la voce come se fosse uno strumento musicale, porterà la sua musica e il repertorio in Europa: Barcellona, Bruxelles, Amsterdam, Parigi, Francoforte, Vienna, Zurigo e Monaco.

Lo show ha raccontato gli ultimi due anni di straordinari successi e racchiuso oltre 13 anni di carriera, dagli esordi fino alla pubblicazione della trilogia multiplatino Materia. L'evento-festa di Roma arriva a pochi giorni dalla conclusione, lo scorso sabato con il live allo Stadio San Siro di Milano "Marco Negli Stadi 2023", il primo tour negli stadi nelle città più importanti d'Italia completamente sold out.

Gli ospiti e le canzoni

Lo show al Circo Massimo è stato quindi pensato come una grandissima festa con musica ed esibizioni fin dal pomeriggio: già dalle 16.30 la venue si era animata con l'alternarsi di diversi DJ set ed ha proseguito dopo il concerto con il gigantesco "afterparty" con Chloé Caillet, eclettica dj, producer e polistrumentista, uno dei nomi di punta della night life internazionale.

Ad accompagnare Mengoni nel corso della giornata oltre agli artisti citati, anche amici che sono stati parte del progetto Materia tra cui alcuni dei produttori, come Dardust, Crookers, Estremo e Whitemary. Il rapporto di Marco con Samuele Bersani e' strettissimo e unisce stima ad una lunga e sincera amicizia e li ha visti insieme nella realizzazione di "Ancora una volta", un brano intenso e poetico: "un regalo" l'ha definito Mengoni, dove le loro voci si amalgamano perfettamente, dando vita a uno spazio sospeso in cui incontrarsi.

Sul palco del Circo Massimo è salito per "Chiedimi come sto", anche il rapper genovese Bresh artista considerato da Marco "una delle penne piu' interessanti del panorama urban contemporaneo". Elodie con "Pazza musica" (certificato disco d'oro), ha fatto ballare con Marco il pubblico sulle note di questo singolo estivo attualmente in rotazione, che vede per la prima volta insieme i due amici e due tra gli artisti piu' amati del panorama musicale pop italiano.

Con Gazzelle, invece, c'e' una solida amicizia di vecchia data, nata ai tempi della collaborazione su "Calci e pugni", e un rapporto di stima personale e professionale, che ha portato Marco a volere Flavio anche all'interno del progetto Materia con "Il meno possibile".

Mengoni al Circo Massimo è stato uno show che ha celebrato la carriera e, per questo, si sono alternate hit del passato come Credimi Ancora e altre del presente come Mi Fidero'. Due Vite, canzone vincitrice del Festival di Sanremo di quest'anno e brano con cui Marco ha rappresentato l'Italia all'Eurovision, è stata accolta da ovazione.

Laser show, stelle filanti e coriandoli, effetti speciali, per un impatto scenografico che ha consentito al cantante di poter essere davvero "vicino" al suo pubblico. Marco Mengoni conta 8 album in studio, 75 dischi di platino, oltre 2 miliardi di streaming totali audio/video e 9 tour live. Gli ultimi due anni, e in particolare il 2023, sono stati scanditi da moltissimi traguardi a partire dalla pubblicazione di Materia (Terra) a dicembre 2021, proseguita con i primi show negli stadi di Milano e Roma la scorsa estate e una serie di palazzetti sold out in autunno, in contemporanea all'uscita dell'album Materia (Pelle).

Oltre ad aver vinto la 73esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Due Vite" ed essersi classificato quarto all'Eurovision Song Contest a Liverpool, Marco Mengoni è anche il vincitore del Nastro d'Argento per la miglior canzone originale con "Caro amore lontanissimo", versione inedita di un brano di Sergio Endrigo e parte della colonna sonora del film "Il Colibri'" di Francesca Archibugi.