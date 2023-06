AGI - Il pittore neo espressionista tedesco Anselm Kiefer e l'esponente dell'arte povera Giuseppe Penone, l'archeologo tedesco Wolf-Dieter Heilmeyer e i ricercatori oriundi turchi che hanno studiato i vaccini a nanoparticelle di mRNA Ozlem Tureci and Uur ahin ma anche il romanissimo graphic novelist Zerocalcare.

L'Accademia dei Lincei ha consegnato oggi i premi Feltrinelli a studiosi italiani e stranieri che si sono distinti nelle diverse discipline, annunciando già per l'anno prossimo un Premio straordinario Antonio Feltrinelli di 250.000 euro per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario in favore delle popolazioni colpite dell'Emilia Romagna.

Alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il presidente dell'Accademia Roberto Antonelli ha consegnato i premi di una delle più antiche istituzioni scientifiche europee, accompagnati da un assegno di 100.000 euro, in occasione della Cerimonia di chiusura dell'Anno Accademico 2022-2023.

I vincitori dei premi destinati a cittadini italiani sono andati: per la scultura a Giuseppe Penone, per il graphic novel a Michele Rech (Zerocalcare), per la composizione musicale a Fabio Vacchi, per la regia a Pier Luigi Pizzi. I Premi "Antonio Feltrinelli Giovani", riservati a cittadini italiani, che non abbiano superato il 40 anno di età alla data del 31 ottobre 2022, sono stati destinati: per la bioingegneria a Calogero Maria Oddo, per la chimica ambientale a Raffaele Cucciniello, per l'epidemiologia a Michele Carugno.

È stato inoltre assegnato il premio per un'impresa eccezionale di alto valore morale e umanitario all'Associazione Francesco Realmonte onlus, dedicata alla memoria del professore Francesco Realmonte, docente di diritto civile presso l'Università Cattolica, che si adopera da anni a livello nazionale e internazionale per promuovere il rispetto dei diritti e della dignità delle persone.