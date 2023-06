Russel Crowe Torna al rock e riparte da Catanzaro [VIDEO]

AGI - "Sono molto contento di aprire il mio tour a Catanzaro e celebrare il 20 anni del Magna Graecia Film Festival. Ci vediamo il 20 giugno al Teatro Politeama!". Così la superstar Russell Crowe in un video pubblicato sui social invita il pubblico della Calabria al concerto anteprima nazionale che ha proiettato il capoluogo di regione al centro dell'attenzione mediatica.

Sale sempre di più la curiosità per un evento straordinario che vedrà l'attore premio Oscar salire sul palco in veste di rocker, per quella che è stata la sua prima e autentica passione. Dagli anni '80 a oggi, Crowe ha fatto parte di diverse formazioni come 30 Odd Foot of Grunts, The Ordinary Fear of God fino agli Indoor Garden Party dal 2017.

È lo stesso divo a raccontarsi in un'intervista esclusiva sul Venerdì di Repubblica in cui spiega che per lui, da giovanissimo in Australia, "la vera svolta è stata l'avvento del punk, classica mentalità ribelle, voglia di andare controcorrente. Già a 21 anni avevo già fatto un sacco di cose, la musica ora continua ad avere un posto importante nella mia vita, ma è un piacere, non una responsabilità".

Russell Crowe, ricordando un episodio poco conosciuto della sua carriera, rivela che non sarà la sua prima volta in Calabria: "Sono stato a Tropea una vita fa, credo fosse il 1992. Non mi conosceva nessuno, ero stato messo sotto contratto per un film, la protagonista era Jennifer Beals, ma la produzione andò a gambe all'aria dopo pochi giorni di lavorazione". Russell Crowe al Politeama presenterà un ampio repertorio tra rock, folk e country con brani originali, di cui è in gran parte co-autore, e cover.