Svelate tappe e artisti del Summer Festival 2023

AGI - Ai blocchi di partenza la seconda edizione di Rds Summer Festival. In ogni tappa un villaggio e un grande palco si animeranno dal tardo pomeriggio fino a tarda notte, regalando ai partecipanti musica live, dj set targati Rds, intrattenimento, spensieratezza e tanto divertimento.

Sei appuntamenti in sei località turistiche italiane, prodotte anche per questa seconda edizione assieme a Lux Eventi, con un villaggio ludico fatto di spazi e mondi progettati per stimolare la curiosità e che ospiteranno le esibizioni live degli artisti che stanno animando il panorama musicale italiano e tanti special guest. Date e protagonisti sono visibili sul sito Rds Summer Festival dove nei prossimi giorni saranno svelati anche nuovi super ospiti e grandi sorprese.

Il tour partirà il 23 e 24 giugno a Senigallia in piazza Garibaldi con la musica di Achille Lauro, Giorgia, Luigi Strangis e Matteo Romano.

Qui tutte le altre tappe e alcuni degli artisti già svelati del tour targato Rds 100% Grandi Successi:

Sabaudia , campo di Marte, il 30 giugno e 1° luglio: Aisha, Enula, Irama, Leo Gassman, Rkomi, Tiromancino e Wax.

Barletta, Fossato del Castello, il 14 e 15 luglio: Angelina, Elettra Lamborghini, Lolita e The Kolors.

Messina, a Punta Torre Faro, il 21 e 22 luglio: Aka 7even, Cioffi, Coma_Cose, Myss Keta e Tommaso Paradiso.

Sanremo, in piazzale Carlo Dapporto, il 28 e 29 luglio: Ana Mena, Colla Zio, Francesca Michelin, gIANMARIA, Paola & Chiara, Rocco Hunt, Sethu e Sophie and The Giants.

Saluteremo infine l'estate a Marina di Pietrasanta, presso la Versiliana, l'8 e 9 settembre, assieme ad Annalisa, Articolo31, Boomdabash, Federica Carta, Fedez, Sangiovanni e Shade.

L’ingresso al Rds Summer Festival sarà completamente gratuito per tutti i partecipanti che potranno prenotare il proprio posto sul sito Rdssummerfestival.it per vivere le esperienze live e le emozioni dei concerti!

“45 anni e non sentirli. Questo succede quando ogni giorno cavalchi le onde sonore in compagnia di talent, artisti e ascoltatori d’eccezione. Per festeggiare al meglio abbiamo deciso di regalare a tutti gli appassionati di Rds un nuovo festival a tappe lungo la nostra penisola all’insegna della musica, del divertimento, dei giochi e delle emozioni che i live sanno dare non solo agli ascoltatori ma anche a tutti coloro che calcano il palcoscenico”– commenta Massimiliano Montefusco, General Manager Rds – “Un ringraziamento sentito va anche alle istituzioni delle sei località che quest’anno hanno deciso di ospitarci nel loro magico scenario e agli addetti ai lavori che con il loro contributo e professionalità ci permetteranno di vivere le serate in sicurezza e svago.”

Ogni tappa sarà condotta dalle voci ufficiali di Rds - tra cui Rossella Brescia, Ciccio Valenti e Baz, Anna Pettinelli, Petra Loreggian e Giovanni Vernia, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini, Filippo Ferraro e Francesca Romana d’Andrea - che si alterneranno sul palco del Summer Festival accompagnati dai talent di Rds Next, la social web radio dedicata alla GenZ.