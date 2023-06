Fiorello: "Amadeus dice sempre che è l'ultimo Sanremo, ma poi cambia idea"

AGI - "Quando abbiamo sentito Amadeus dire che è stato l'ultimo Sanremo ci siamo fatti una grande risata". L'ha detto Fiorello parlando del festival di Sanremo in diretta a Tg2 Post.

"Me l'ha detto anche privatamente che questo è l'ultimo Sanremo ma anche dopo il primo me l'aveva detto, e anche dopo il secondo. Io penso che se la Rai fa 5 minuti di pressione cambia idea" ha poi ironizzato. In caso, ha poi aggiunto, "ci saro' alla serata finale, come promesso, ma verro' per portarlo a casa".

Le 115 puntate di "Viva Rai 2!"

Con l'occasione è stato anche tracciato un bilancio di Viva Rai2, trasmissione record di ascolti che domani vedrà l'ultima puntata della stagione.

Il segreto? "Succede quello che nella vita che pensi: "Oh, ma ti immagini se...". Ecco noi quegli "ti immagini se" li abbiamo fatti - ha proseguito - e nell’ultima puntata ci sarà un "ti immagini se" fatto dal nostro ospite Amadeus. Non possiamo dirlo, ma quando gliel’ho detto è scoppiato a ridere".

La prossima stagione di Viva Rai2? Ancora tutto da vedere secondo Fiorello. "lo rifarete ci chiedono? Non è facile dire di sì - ha spiegato - credo che non si possa fare se non in via Asiago e se non si può fare lì, non si può fare da nessuna parte perché è nato lì e abbiamo bisogno di via Asiago, degli studi, dei camerini, farlo da un’altra parte sarebbe impossibile"