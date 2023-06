I 5 libri finalisti al Premio Strega

AGI - Sono stati individuati, in una serata dedicata a Benevento, i cinque finalisti del prossimo Premio Strega. L'elenco è in ordine di classifica. Ieri il libro di Ada d'Adamo, scomparsa il primo aprile, ha vinto il Premio Strega Giovani.

Rosella Postorino con "Mi limitavo ad amare te" edito da Feltrinelli;

Ada d'Adamo con "Come d'aria" edito da Elliot;

Maria Grazia Calandrone con "Dove non mi hai portata" pubblicato da Einaudi;

Andrea Canobbio con "La traversata notturna" pubblicato da La nave di Teseo

Romana Petri con "Rubare la notte" edito da Mondadori.

Ecco i 5 finalisti del @PremioStrega:@rosellapost, Mi limitavo ad amare te,

Ada D’Adamo, Come d’aria,

Maria Grazia Calandrone, Dove non mi hai portata,

Andrea Canobbio, La traversata notturna, @petri_romana, Rubare la notte.#PremioStrega2023 pic.twitter.com/XEB2EyHF45 — raicultura (@RaiCultura) June 7, 2023

A scegliere i 5 titoli tra una rosa di 12 finalisti il voto dei collettivi, dei lettori dell'estero e degli Amici della domenica, 600 in totale gli aventi diritto di cui 596 lo hanno esercitato. Mario Desiati, vincitore un anno fa con Spatriati, era presidente di seggio.

La proclamazione del premio Strega 2023 sarà il prossimo 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia Roma, tradizionale appuntamento che anche questo anno sarà trasmesso in diretta televisiva da Rai2, con la conduzione di Geppi Cucciari.

Rosella Postorino con 'Mi limitavo ad amare te' (Feltrinelli), con 217 voti, guida il gruppo; seguita, con 199 voti, da 'Come d'aria' di Ada D'Adamo, la scrittrice scomparsa lo scorso primo aprile dopo una lunga devastante malattia, romanzo pubblicato da Elliot. Terzo posto, per ora, per Maria Grazia Calandrone con 'Dove non mi hai portata' (Einaudi), con 183 voti. Dietro lei, con 175 voti, Andrea Canobbio con 'La traversata notturna' (La nave di Teseo). Al quinto posto, secondo le votazioni di questa sera, con 167 voti Romana Petri con 'Rubare la notte' (Mondadori).

La cinquina incontrerà il pubblico in 6 tappe in Italia (Napoli, Benevento, Firenze, Modena, Salo', Parma e Rimini) e all'estero, quella all'Istituto Italiano di Cultura di Berlino, il 20 giugno. La serata di Benevento è stata organizzata dalla Città di Benevento con Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Liquore Strega.