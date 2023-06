Venditti e De Gregori alle Terme di Caracalla, la scaletta del concerto

AGI - Ha preso il via ieri sera il nuovo atteso tour estivo di Venditti & De Gregori dalle Terme di Caracalla di Roma con ben 4 date (le altre in programma domani 7 giugno, l'8 giugno e il 15 giugno). In questi concerti i due artisti danno nuova veste ai loro più grandi successi: canzoni che sono entrate nel cuore della gente e nelle storie delle persone, canzoni che sono la colonna sonora di intere generazioni.

A grande richiesta, si aggiunge una nuova data nella Capitale, il 23 settembre all'Auditorium Parco della Musica. Venditti & De Gregori sono protagonisti insieme sullo stesso palco, con un'unica band che dà vita a un suono straordinario unendo i musicisti che da anni collaborano separatamente con i due artisti: Alessandro CANINI (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di BiasE (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino). Sul palco anche Fabiana Sirigu al violino e le coriste Laura Ugolini e Laura Marafioti. Il coordinamento musicale è a cura di Guido Guglielminetti e Alessandro Canini.

Ecco la scaletta del concerto:

Bomba o non bomba (Antonello Venditti cover) La leva calcistica della classe '68 (Francesco De Gregori cover) Modena (Antonello Venditti cover) Bufalo Bill (Francesco De Gregori cover) La storia (Francesco De Gregori cover) Peppino (Antonello Venditti cover) Generale (Francesco De Gregori cover) Sotto il segno dei pesci (Antonello Venditti cover) Dolce signora che bruci (Theorius Campus cover) San Lorenzo (Cantata dal solo De Gregori) Alice (Francesco De Gregori cover) (Cantata dal solo De Gregori) Santa Lucia (Francesco De Gregori cover) (Cantata dal solo De Gregori) Canzone (Lucio Dalla cover) Dimmelo tu cos'è (Cantata dal solo Venditti) Ci vorrebbe un amico (Antonello Venditti cover) (Cantata dal solo Venditti - Piano solo) Notte prima degli esami (Antonello Venditti cover) (Cantata dal solo Venditti) La donna cannone (Francesco De Gregori cover) Pablo (Francesco De Gregori cover) Che fantastica storia è la vita (Antonello Venditti cover) Unica (Antonello Venditti cover) Rimmel (Francesco De Gregori cover) (Cantata dal solo De Gregori) Titanic (Francesco De Gregori cover) (Cantata dal solo De Gregori) Alta marea (Antonello Venditti cover) (Cantata dal solo Venditti) In questo mondo di ladri (Antonello Venditti cover) (Cantata dal solo Venditti) Sempre e per sempre (Francesco De Gregori cover) Roma capoccia (Antonello Venditti cover)

Encore: