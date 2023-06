Blitz, il primo manga che parla di scacchi

AGI - Arriva in Italia il primo manga a tema scacchistico. Si chiamerà "Blitz", parola che ricorda una cadenza di gioco molto veloce, e sarà disponibile dal prossimo luglio. La traduzione italiana è stata curata dal maestro internazionale Pierluigi Piscopo ed è il frutto di una collaborazione tra diversi paesi. Coinvolto nel progetto anche Garry Kasparov, ex campione del mondo e figura di primissimo piano della storia del gioco.

Questa la sintesi proposta dal sito "Le Due Torri", da cui si può preordinare il manga, e il video-trailer che lo racconta.

Tom va al liceo ed è innamorato della bella Harmony. Quando viene a sapere che lei gioca a scacchi, decide di iscriversi anche lui al circolo di scacchi della scuola. Solo che non conosce neanche le regole! Non ha scelta allora: deve imparare ed allenarsi seriamente. Ben presto scopre Garry Kasparov, il più grande giocatore di scacchi della storia. Dopo mille ricerche, si imbatte in un simulatore di realtà virtuale che gli permetterà di analizzare le partite più famose del Maestro! Ma sarà un avvenimento inatteso a far di Tom un giocatore di altissimo livello, nonostante lui...