La notte dei David di Donatello, al via la cerimonia

AGI - Ha preso il via dagli studi Cinecittà@Lumina, condotta da Carlo Conti con Matilde Gioli, la 68ma edizione dei Premi David di Donatello trasmessa in diretta su Rai 1 con la regia di Maurizio Pagnussat. "Finalmente senza mascherine, potremo vedere i sorrisi dei candidati e dei vincitori", ha detto Carlo Conti collegandosi per l'anteprima della cerimonia, nel corso della quale saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

Il David alla Carriera 2023 andrà a Marina Cicogna che ha prodotto alcuni tra i più importanti film della storia del cinema italiano e internazionale. Due i David Speciali assegnati nel corso di questa edizione: a Isabella Rossellini, una delle più note e apprezzate attrici italiane nel mondo, e a Enrico Vanzina, tra gli autori cinematografici più amati dal pubblico italiano, specialmente in coppia con il compianto fratello Carlo.

'Il grande giorno' diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo è il film vincitore del David dello Spettatore, a 'Le variabili dipendenti' di Lorenzo Tardella va il David di Donatello per il Miglior cortometraggio.

Tra gli ospiti della serata, l'attore e regista statunitense Matt Dillon, che sarà al prossimo Festival di Cannes fra i protagonisti di 'Asteroid City' di Wes Anderson, e i cantanti Matteo Bocelli e Noemi. La Giuria dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello assegna i riconoscimenti ai film usciti in Italia dal 1 marzo 2022 al 31 dicembre 2022 nelle sale cinematografiche e un Premio David per il cinema internazionale.

Sono 20 i Premi David per il cinema italiano: film, regia, esordio alla regia, sceneggiatura originale, sceneggiatura non originale (adattamento), produttore, attrice protagonista, attore protagonista, attrice non protagonista, attore non protagonista, autore della fotografia, compositore, canzone originale, scenografia, costumi, trucco, acconciatura, montaggio, suono ed effetti visivi VFX. Poi c'è un Premio David per il miglior film internazionale, destinato a una delle opere straniere distribuite in Italia. In questa edizione sono 141 i film italiani di lungometraggio di finzione iscritti al David di Donatello, di cui 20 diretti da registe donne, 48 opere prime, 132 documentari e 444 cortometraggi in concorso.

Emanuela Fanelli miglior attrice non protagonista

Il David di Donatello 2023 per la miglior attrice non protagonista va a Emanuela Fanelli per il film 'Siccità' di Paolo Virzì. L'attrice sale sul palco e inizia a ringraziare tutti. "Grazie a Paolo Virzì che mi ha guardato. Non so come abbia pensato a me. Lo ringrazio per voler così bene agli attori e agli esseri umani. Mi è sembrato di esordire in Champions League con voi", ha aggiunto. Poi ha ringraziato anche Valerio Lundini con cui ha lavorato nella trasmissione 'Una pezza di Lundini".

© Agf Francesco Di Leva

Miglior attore non protagonista Francesco Di Leva

All'attore napoletano il premio per il film di Mario Martone "Nostalgia". "Ho capito che maggio è un mese fortunato", dice l'attore salendo sul palco, alludendo agli scudetti vinti dal Napoli (e alla nascita del figlio il 5 maggio). Poi un ringraziamento particolare al regista: "Grazie a Mario Martone che accompagna da anni la mia carriera. In questo momento ci sono 60 ragazzi che ci guardano. Quello che stiamo facendo a San Giovanni a Teduccio è merito tuo". Poi la dedica: "A mia moglie che mi rende un uomo semplice, un uomo onesto". "Voi stasera ne state premiando due: senza Pierfrancesco Favino", conclude.