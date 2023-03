"Ucraini e non russi", così i musei d'arte 'rivalutano' gli artisti

AGI - “Attivisti e storici dell'arte hanno fatto pressioni sui musei affinché ripensassero al modo in cui etichettano l'arte e gli artisti, sostenendo che data la storia di sottomissione dell'Ucraina sotto l'Impero russo e l'Unione Sovietica, la sua cultura non dovrebbe esser confusa con quella dei suoi governanti”, scrive il New York Times.

Tradotto, significa che venerdì mattina il Metropolitan Museum of Art di New York ha cambiato l’etichetta sotto uno dei quadri di Edgar Degas in “Ballerini Ucraini” da “Ballerini russi”, così come aveva già fatto l’anno prima la National Gallery di Londra, dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina. Le riconsiderazioni riflettono un movimento di pensiero attualmente in corso nei musei di tutto il mondo.

"Il pensiero accademico si sta evolvendo rapidamente", ha dichiarato Max Hollein, direttore del Met, "a causa della maggiore consapevolezza e attenzione alla cultura e alla storia ucraine dall'inizio dell'invasione russa nel 2022" anche se “il processo non è sempre semplice, in particolare quando i musei cercano di riflettere la nazionalità degli artisti, e non solo il luogo in cui sono nati”, sottolinea il quotidiano americano.

Gli errori tuttavia non mancano, perché dopo che il Met ha cambiato la descrizione di Aivazovsky da "russo" a "ucraino" sul suo sito web, c’è chi non ha mancato di sottolineare che in realtà “era armeno”.

Seguita a scrivere il quotidiano americano che “attivisti e storici dell'arte hanno fatto pressioni sui musei affinché ripensassero al modo in cui descrivono l'arte e gli artisti, sostenendo che “i musei negli Stati Uniti e in Europa sono complici della sua colonizzazione se non onorano i contributi artistici degli ucraini”. “È come rubare il patrimonio”, ha spiegato Oksana Semenik, una storica dell'arte di Kiev che ha insistito per apportare le modifiche alle etichette sotto i quadri: “Come puoi trovare la tua identità? Come puoi trovare la tua cultura?”, s’è chiesta.

"Le descrizioni della nazionalità possono essere molto complesse, specialmente quando si fanno attribuzioni postume", ha dichiarato Glenn D. Lowry, direttore del museo, in una dichiarazione al NYTimes. "In genere facciamo ricerche rigorose e affrontiamo le diciture con particolare sensibilità alla nazionalità registrata dell'artista alla morte e alla nascita, alle dinamiche di emigrazione e immigrazione e ai mutevoli confini geopolitici", ha aggiunto Lowry.

Quanto al Met, il museo ha apportato le correzioni dalla scorsa estate dopo essersi consultato con i curatori e studiosi esterni, per concludere che "i cambiamenti sono in linea con gli sforzi del Met di ricercare ed esaminare continuamente gli oggetti nella sua collezione", ha affermato il museo in una nota, "per determinare il modo più appropriato e accurato per catalogarli e presentarli".