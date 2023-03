Malore per Jerry Calà, operato d'urgenza a Napoli per un infarto

AGI - Jerry Calà è stato ricoverato d'urgenza nella notte a Napoli ed è stato operato per uno stent coronarico ma sta bene e vuole tornare al più presto al lavoro. "Ci ho appena chiacchierato, l'intervento è andato benissimo e lui vorrebbe tornare sul set già tra due-tre giorni ma penso che ci vorrà almeno una settimana", ha riferito all'AGI il suo agente, Alex Tempestini.

Il 71enne attore veronese è stato colto da un malore nell'Hotel Santa Lucia in cui alloggiava ed è stato portato in codice rosso nella clinica Mediterranea, dove è stato eseguito l'intervento di angioplastica. L'ex "gatto di Vicolo Miracoli" da fine febbraio si trova a Napoli per le riprese di "Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema". Il film, di cui Calà è regista e interprete, è prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm. Le riprese, peraltro, erano quasi ultimate, ha riferito l'agente.