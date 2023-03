È morto Tom Sizemore, il sergente di "Salvate il soldato Ryan"

AGI - È morto l'attore Tom Sizemore. Lo ha annunciato il suo manager Charles Lago. "È con grande tristezza e dispiacere che devo annunciare che l'attore Thomas Edward Sizemore ('Tom Sizemore') di 61 anni è morto serenamente nel sonno oggi al St Joseph's Hospital di Burbank". "Suo fratello Paul e i gemelli Jayden e Jagger (17) erano al suo fianco".

Il 61enne attore talentuoso era stato colpito da un aneurisma cerebrale a febbraio. "Lunedì - aveva detto Lago - i medici hanno informato la sua famiglia che non vi erano più speranze raccomandando la decisione di fine vita". L'attore ha lavorato con alcuni dei più grandi nomi di Hollywood, ma forse era meglio conosciuto per il suo ruolo nell'epico film di Steven Spielberg sulla seconda guerra mondiale del 1998 "Salvate il soldato Ryan".

Il film ha ricevuto una nomination come miglior film agli Oscar e le star, tra cui Tom Hanks e Matt Damon, sono state nominate per l'eccezionale interpretazione di un cast in un film dalla Screen Actors Guild. La vita personale di Sizemore è stata spesso travagliata e ha lottato con la dipendenza e ha avuto periodi in prigione.