Addio Maurizio, oggi alle 15 i funerali di Costanzo

AGI - È il giorno dell'addio. Nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma Il feretro di Maurizio Costanzo entrerà alle 15. Per un giornalista che ha "costruito" la tv italiana, la diretta della cerimonia non mancherà. E come per temi solenni, anche il rito funebre vedrà Rai e Mediaset ignoreranno i rituali della naturale concorrenza e gli renderanno omaggio con una programmazione dedicata, anche sulle piattaforme streaming di Raiplay e Infinity.

Ma sul web, e anche fuori, non si placano le polemiche per i selfie che alcuni curiosi nella camera ardente allestita in Campidoglio, hanno chiesto alla vedova, Maria De Filippi. Sui social circolano video e foto di un paio di momenti, in cui l'ultima moglie di Maurizio Costanzo, occhialoni scuri calati sul viso e un sorriso di circostanza abbozzato, non si sottrae al mirino di uno smartphone.

Gesti che hanno sollevato l'indignazione di molti amici e conoscenti del giornalista scomparso venerdì in una clinica romana, dove una polmonite lo ha stroncato a 84 anni. Ma anche il popolo dei social ha messo alla gogna non soltanto gli autori della richiesta, ma la stessa De Filippi, rea di non aver rifiutato lo scatto, di fronte al feretro del marito.

Anche ieri la lunga processione di amici, collaboratori e personaggi di quella "varia umanità" che Costanzo aveva portato alla ribalta dal teatro Parioli, nel suo show.

Accanto al suo feretro, si sono alternati i familiari: la prima moglie Flaminia Morandi, i figli Saverio e Camilla e poi Maria De Filippi e il loro figlio adottivo Gabriele e Betty Soldati, ufficio stampa della coppia. E poi la lunga fila, di chi ha voluto testimoniare il suo cordoglio e il suo affetto al conduttore scomparso e ai sui familiari. A cominciare dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra i primi a recarsi in Campidoglio, al ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, che ha voluto, senza trovare ostacoli, i funerali solenni.

Non sono mancati leader di partito, vecchi e nuovi, che comunque hanno calcato le tavole del teatro Parioli, dall'amico Gianni Letta, a Giuseppe Conte, Piero Fassino, Francesco Boccia, Maurizio Gasparri, Nicola Zingaretti, Virginia Raggi. Confusi tra i pubblico vario, che in tanti anni di televisione Costanzo ha messo insieme, anche colleghi come Bruno Vespa, Massimo Giletti ed Enrico Mentana.

E poi gli amici come Francesco Rutelli, che da sindaco celebrò le nozze con Maria De Filippi, Mara Venier, Lino Banfi, Beppe e Rosario Fiorello, Paola Barale, Andrea Occhipinti, Lorella Cuccarini, Veronica Pivetti, Max Tortora, Francesco Venditti, Barbara Alberti, Antonio Giuliani, Demo Morselli, Roberto D'Agostino, Marco Liorni, Gigi D'Alessio, Amedeo Goria, Anna Pettinelli, Enzo Iachetti, Giobbe Covatta, Giancarlo Leone, Antonio Razzi, Rocco Casalino, Antonella Elia, Aurelio de Laurentiis, Alessandro Cecchi Paone, Arisa, Maurizio Gasparri, Nunzia De Girolamo, Luigi Di Maio, Vincenzo Spadafora, Arisa.