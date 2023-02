"Ho scoperto più stelle di Galileo"

AGI - Maurizio Costanzo si vantava di aver scoperto più stelle di Galileo Galilei. E non aveva torto.

Se il grande scienziato vissuto a cavallo tra il XIV e XV secolo aveva un feeling particolare con gli astri del cosmo, Costanzo ce l'aveva con le ben più effimere 'star' dello showbiz. Il solo 'Maurizio Costanzo Show', programma televisivo in onda per quarantadue edizioni dal 14 settembre 1982 al 25 novembre 2022 sulle reti Mediaset ha lanciato decine di personaggi dello spettacolo, della cultura e della politica.

I più noti sono il critico d'arte e oggi sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, contrapposto ai suoi tempi al più illustre e anziano Achille Bonito Oliva, diventato anch'egli popolarissimo a livello mediatico.

Sul palco del Teatro Parioli di Roma, dove si svolgeva lo show, Costanzo ha ospitato e contribuito alla popolarità, tra i tanti, di Valerio Mastandrea, Giobbe Covatta, Enrico Brignano, Giampiero Mughini, la showgirl, modella e conduttrice televisiva tunisina naturalizzata italiana Afef Jnifen.

Tra le 'stelle' di Costanzo, ci sono anche Alessandro Bergonzoni, Dario Vergassola, Walter Nudo, Daniele Luttazzi, Ricky Memphis, David Riondino, Stefano Nosei, Nick Novecento, Claudio Bisio, Platinette e Enzo Iacchetti (con le sue 'poesie bonsai').

L'attività di scout di Maurizio Costanzo, 'certificata' dal suo show, il più longevo della tv italiana, vanta anche altri nomi usciti da altri programmi condotti dal giornalista romano: a partire da Fiorello, lanciato a 'Buona Domenica' e poi, dopo un momento di grave crisi, fatto letteralmente risorgere con uno show pensato proprio per lui, 'La febbre del venerdi' sera'. Ma anche Luciano De Crescenzo, 'scoperto' da Maurizio Costanzo col programma 'Bontà loro'. La scomparsa di Maurizio Costanzo avviene a vent'anni di quella di Alberto Sordi. Una coincidenza importante e significativa visto che i due si conoscevano e si stimavano. Proprio sul palco del Parioli che molti anni fa Sordi, ospite del giornalista, a una domanda di Costanzo sul perché non si fosse mai sposato, diede una delle sue risposte memorabili diventate popolarissime al pari di quelle dei suoi film: "Ma che te vuoi mettere un'estranea in casa?". (