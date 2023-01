Esce in Italia la biografia di Lady Gaga

AGI - Il mito di Lady Gaga sviscerato in una biografia articolata in dodici sezioni, arricchita da 170 foto e accompagnata da una discografia completa. Esce il 27 gennaio in Italia, edito da Gremese, 'Lady Gaga - Applause', scritto dalla giornalista statunitense Annie Zaleski.

Un volume che punta a celebrare lo stile e la creatività di una delle più controverse artiste del nostro tempo, un'icona che in ogni ambito ha fatto sempre parlare di sé proprio per la sua originale evoluzione umana e professionale. La narrazione si sviluppa attraverso le tappe della sua vita e non tralascia i inon pochi momenti difficili, offrendo aneddoti.

Newyorchese di origini italiane, Stefani Joanne Angelina Germanotta, 36 anni, ha percorso un itinerario artistico travagliato ma che le ha dato grandi risultati. La biografia ripercorre il suo cammino (dal suo album d'esordio del 2008, 'The Fame', fino al recente 'Love for sale', in duetto con Tony Bennett) segnato da un dettagliato studio dell'immagine, eccentrica e in continua trasformazione.

Negli anni, Lady Gaga si è saputa costantemente reinventare dimostrando di essere molto più che una semplice pop star e toccando livelli di eccellenza anche in ambito jazz, rock e disco. La sua versatilità, impegno e volontà di cambiare l'hanno consacrata anche come attrice cinematografica, scelta come protagonista di film di successo quali 'A star is born' (2018) e 'House of Gucci' (2021).

Con più di 124 milioni di dischi venduti e riconoscimenti vari, tra cui 12 Grammy Awards, 3 Brit Awards e 18 MTV Music Video Awards, il mito "Lady Gaga" continua a stupire: insieme agli Haus of Gaga, il suo team di artisti e creativi, ogni sua nuova 'creatura' può essere considerata come un'opera d'arte innovativa e unica che anticipa nuove mode o sviscera temi attuali con messaggi semplici e diretti.

Lady Gaga è anche attivista per la difesa dei diritti LGBT e della lotta alla violenza sulle donne, nonche' fondatrice della Born this way Foundation, associazione no profit che incoraggia e sostiene i giovani. Non solo: in queste ore è al numero uno dei brani piu' ascoltati nelle radio. Merito dell'incrocio tra il suo brano 'Bloody Mary' pubblicato nel 2011 all'interno dell'album "Born This Way" e la serie Netflix 'Mercoledi''. La canzone e' stata 'riscoperta' grazie ai social e alla piattaforma di TikTok, dove alcuni utenti hanno associato il brano a delle clip tratte dalla serie. Diventando subito un tormentone.