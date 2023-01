Tour sold out per i Maneskin. Attesa per l'album RUSH!

AGI - È boom delle vendite dei biglietti per i concerti che i Meneskin terranno nel 2023: ne sono stati venduti già 500mila e il tour è quasi ovunque sold out. Il gruppo romano ha pubblicato due giorni fa il nuovo singolo "Gossip" con la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen And The E Street Band e altri ancora.

Il singolo fa parte del prossimo, album RUSH!, in arrivo il 20 gennaio 2023. Prodotto principalmente da Fabrizio Ferraguzzo e Max Martin, il nuovo album RUSH! è stato registrato a Los Angeles, in Italia e a Tokyo e contiene i singoli già pubblicati "Supermodel", "Mammamia" e la più recente "The Loneliest". Il nuovo singolo e l'album arrivano mentre la band si sta preparando a riprendere il LOUD KIDS TOUR.

La tournée mondiale ha terminato la tranche del 2022 - che ha toccato Messico, Canada e Nord America e Sud America - con il concerto a Las Vegas del 16 dicembre, e ripartirà il prossimo 23 febbraio 2023, e farà tappa in tutta Europa toccando in Italia i più importanti palazzetti.

Il tour - a cui si aggiunge un nuovo sold out per lo show del 6 marzo 2023 alla Mercedes Benz Arena di Berlino - si concluderà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma, il 20 e 21 luglio 2023, e allo Stadio San Siro di Milano, il 24 (sold out) e 25 luglio 2023. La discografia dei Maneskin conta attualmente 320 certificazioni a livello mondiale, con 18 dischi di diamante, 253 dischi di platino e 48 dischi d'oro.

La band è nominata ai Grammy Awards 2023 nella categoria Best New Artist, dopo aver chiuso uno strepitoso 2022: tra i prestigiosi riconoscimenti ricevuti, ci sono Favorite Rock Song agli American Music Awards con "Beggin'" e Best Alternative Video agli MTV Video Music Awards per il videoclip di "I wanna be your slave" (la prima volta in assoluto per un artista italiano), brano che si è aggiudicato anche il riconoscimento di Top Rock Song ai Billboard Music Awards.

I Maneskin sono inoltre stati premiati come Best New Alternative Artist agli iHeart Music Awards, dove per la prossima edizione hanno ricevuto ben due nomination: Best Group Of The Year e Alternative Artist Of The Year.