Va a ruba "Spare", il libro del principe Harry esaurito in due giorni

AGI - Il libro del principe Harry, 'Spare - Il minorè, come previsto è diventato un fenomeno editoriale anche in Italia. Uscito in libreria martedì scorso, nel giro di due giorni è andato completamente esaurito. E quanto dice all'Agi Paolo Ambrosini, presidente di Ali - Associazione librai italiani che spiega che il volume è in ristampa perchè è andato rapidamente esaurito praticamente in tutte le librerie.

"Si tratta di un successo editoriale annunciato - sottolinea Ambrosini - ampiamente sostenuto da un battage pubblicitario pre lancio e, nel nostro Paese, dal richiamo che la Famiglia reale ha sempre avuto sul pubblico. Capire se 'Sparè continuerà la sua travolgente cavalcata e batterà tutti i record di vendita non è ancora possibile - aggiunge - c'è un humus da sempre presente in Italia di attenzione nei confronti delle vicende della Corona inglese, che ora è rilanciato da questo libro".

"Bisogna capire se questo interesse continuerà e per quanto tempo. Il successo immediato di questo di questa pubblicazione non è di per sè una sorpresa - conclude Ambrosini - quello che invece è sicuramente sorprendente è la velocità con cui la prima edizione è andata esaurita".