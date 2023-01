Boom di accessi ai musei italiani durante le festività di Natale e Capodanno

AGI - 'Boom' di accessi (ben 400.353) nelle aperture straordinarie dei musei e dei luoghi della cultura statali, registrate il 26 dicembre 2022, l'1 e il 2 gennaio 2023. Stando ai dati forniti dal ministero della cultura tra i luoghi più visitati figurano il Pantheon (con 60.803 accessi), il Colosseo (solo Anfiteatro Flavio) (38.360), il Foro Romano e Palatino (28.830), il Parco Archeologico di Pompei (21.213).

E poi le Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi (20.848), il Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo (15.152), le Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli (13.733), la Galleria dell'Accademia di Firenze (12.088) e la Reggia di Caserta - Palazzo Reale (10.329).

"L'impegno per tenere aperti i grandi musei e parchi archeologici nei giorni del 26 dicembre, 1 e 2 gennaio è stato premiato da una grande partecipazione di pubblico". Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, non ha nascosto la soddisfazione per il successo dell'iniziativa.

"È bello vedere tanta gente che corre ad apprezzare le opere della nostra nazione. Ringrazio il personale per questo sforzo - aggiunge Sangiuliano -. Tutto questo ci spinge a far sempre meglio con una svolta in termini qualitativi nell'offrire servizi sempre più moderni ed efficienti. Spenderemo bene e rapidamente quelle risorse che il PNRR mette a disposizione per migliorare il sistema museale".