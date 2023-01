PER DOMANI  Sangiuliano: sdoppierò  alcuni grandi musei per mostrare più opere 

AGI - "L'idea che ho messo anche nelle linee programmatiche del ministero che ho presentato alle Commissioni Cultura riunite di Camera e Senato è quella di poter sdoppiare alcuni grandi musei che fanno parte dell'immaginario italiano". Lo afferma il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, a margine di un sopralluogo a Palazzo Fuga a Napoli, riferendosi "agli Uffizi per il Rinascimento e il Mann per l'archeologia e per il mondo greco romano".

"L'Italia - ricorda il ministro - ha 5 milioni di opere d'arte, di cui ne esponiamo soltanto 480mila. Se gli stranieri avessero quello che noi abbiamo nei depositi farebbero faville". "Per esempio - dice - ieri il direttore del Mann mi ha mandato anche una sua proposta su alcune collezioni che possono essere allocate qui ma che vi garantisco sono collezioni di livello internazionale, magari le avessero gli americani o i tedeschi". Per Sangiuliano, bisogna "rendere fruibile anche quello che abbiamo all'interno dei depositi".

Il ministro Sangiuliano ricorda che "abbiamo recuperato le risorse per intervenire su Palazzo Fuga", un edificio che "conosco benissimo perchè sono nativo di questo quartiere e ogni volta che sono passato qui davanti, ho guardato questo edificio così grande, così monumentale e mi sono domandato quante potenzialità potesse avere un edificio di questo tipo, che opportunamente ristrutturato, riattivato, può essere un polmone di cultura per Napoli che sta avendo tanta capacità di attrarre turisti che devono, però, incrociare la cultura, la storia, l'identità, il sedimento comunitario di questa città".

L'esponente dell'Esecutivo ringrazia il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, con cui ha effettuato il sopralluogo, "che, immediatamente - dice Sangiuliano - mi ha dato disponibilità a lavorare insieme per mettere a punto un progetto ben definito sulla vocazione di questo luogo". "Le risorse, in parte, ci sono e, in parte - sottolinea - mi sono impegnato a recuperarne delle altre, affinchè si possa avere un intervento congruo che possa ridare ampio respiro a questo luogo, che può avere molte funzioni".

Intanto, "lunedì - anticipa Sangiuliano - avremo un incontro con i tecnici del ministero, ringrazio anche il direttore La Rocca che mi ha seguito qui questa mattina. E poi con il sindaco e con i tecnici del Comune di Napoli cominceremo a definire. A me piacciono le cose molto rapide, non siamo eterni. Spero che nell'arco di un mese possiamo definire un protocollo col Comune di Napoli e poi partiamo per fare quello che dobbiamo fare". Il ministro, con i cronisti, chiarisce che Palazzo Fuga "deve essere uno spazio aperto".

"Io - conclude - ho molta fiducia nei napoletani e nei giovani napoletani. Napoli è una fucina di eccellenze che sono in tutto il mondo. Dove vado vado incrocio miei concittadini che si sono fatti strada con le loro capacità". "Quindi sono convinto che il quartiere si integrerà benissimo con una dimensione di questo tipo".