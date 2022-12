Da Maverick al libro di Michelle: i consigli di fine anno di Obama

AGI - Come da tradizione, l'ex presidente Barack Obama ha pubblicato la sua lista dei preferiti dell'anno, indicando libri, film e musica che gli sono piaciuti maggiormente. Questa consuetudine, due volte l'anno in occasione delle vacanze d'estate e quelle di Natale, risale già ai tempi della Casa Bianca.

"Ci tengo sempre a condividere i miei elenchi di libri, film e musica preferiti con tutti voi", ha twittato l'ex capo della Casa Bianca. "Per prima cosa, ecco alcuni dei libri che ho letto e apprezzato quest'anno. Fatemi sapere a quali libri dovrei dare un'occhiata nel 2023". Tra i libri, Obama ha inserito "The Light We Carry" scritto dalla moglie Michelle, riconoscendo di essere "un po' di parte su questo".

I always look forward to sharing my lists of favorite books, movies, and music with all of you.



First up, here are some of the books I read and enjoyed this year. Let me know which books I should check out in 2023. pic.twitter.com/NuGA7dDz9G