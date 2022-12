Morta Maya Picasso, figlia "custode" dell'eredità del grande pittore

AGI - E' morta a 87 anni Maya Picasso, figlia del pittore Pablo Picasso, di cui ha promosso instancabilmente l'eredità artistica, dedicandovi gran parte della sua vita. Era nata nel 1935 nella cittadina francese di Boulogne-Billancourt da Marie-Therese Walter, con la quale il pittore di Malaga ebbe una relazione tra il 1927 e il 1935.

Seconda dei quattro figli avuti da Picasso (Paulo dalla prima moglie, Olga Khokhlova; Claude e Paloma, entrambi negli anni '40 nati dalla relazione con Francoise Gilot), è stata la protagonista di numerosi dipinti in stile cubista del padre, come "Maya con una bambola" o "Maya in costume da marinaio". Le opere con lei come protagonista sono attualmente al centro di una mostra al Museo Picasso di Parigi, che esplora il rapporto tra i due e come la nascita della figlia maggiore abbia accresciuto l'interesse dell'artista per il tema dell'infanzia.

© CABINETLOMBARD / DPA PICTURE-ALLIANCE VIA AFP

"Maya con la bambola", olio su tela realizzato nel 1938 dal pittore spagnolo Pablo Picasso





Sposata all'ex ufficiale di Marina Pierre Widmaier, ha avuto tre figli, Olivier, Richard e Diana. Negli anni ha compiuto diversi lasciti del patrimonio paterno allo Stato francese. L'ultimo è avvenuto nel settembre 2021: sei dipinti, due sculture, più un taccuino di disegni, tra cui "Il bambino con il ciuccio seduto sotto una sedia" (1938), un'opera simbolica perchè rappresenterebbe Maya bambina, nascosta sotto i mobili, come oscuro presagio del conflitto mondiale.



Oltre cinque anni fa è stata naturalizzata spagnola, pochi giorni prima dell'inaugurazione della mostra 'Pietà e terrore in Picasso: la strada per Guernica', organizzata al Museo Reina Sofia per commemorare gli 80 anni della realizzazione del celebre dipinto.