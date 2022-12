Sanremo, i titoli dei brani dei big in gara

AGI - Durante la finale di "Sanremo Giovani", che decreterà i sei esordienti che si aggiungeranno al Festival di Sanremo in programma a febbraio, Amadeus annuncia i titoli dei brani dei big in gara. Ultimo, erede designato della scuola cantautorale romana, canterà "Alba"; Tananai, arrivato "trionfalmente" ultimo in classifica la scorsa edizione, canterà "Tango". Si sarebbe dovuto intitolare "Puttane" il brano che eseguirà al teatro Ariston Madame, che due anni fa partecipò con "Voce", che poi si aggiudicò la Targa Tenco per il miglior brano, ma per una scelta artistica dell'ultimo momento il brano gareggerà con il titolo di "Il bene nel male".

Uno dei più attesi ritorni a Sanremo è certamente quello di Giorgia, che canterà "Parole dette male", mentre Mr. Rain, quota rap nel cast di Amadeus, si esibirà con "Supereroi". L'ex "Amici di Maria De Filippi" Elodie canterà "Due", mentre Gianluca Grignani, anche lui nella lista dei ritorni eccellenti, porterà in gara "Quando ti manca il fiato". Marco Mengoni tornerà in gara al Festival con "Due vite" da vincitore dopo la partecipazione nel 2013 con "L'essenziale".

Decisamente più esperta Anna Oxa, che tornerà al Festival di Sanremo per la quindicesima volta cantando "Sali (canto dell'anima)". Uno dei big più attesi è sicuramente Lazza, uno dei più seguiti rapper della scena italiana, sempre in vetta alle classifiche specializzate, per il suo esordio ha scelto di cantare "Cenere". La prima carrellata di artisti si completa con l'annuncio di "Duemilaminuti", il brano, scritto da Damiano David dei Maneskin, che canterà al Teatro Ariston Mara Sattei, una delle nuove voci femminili del pop italiano.