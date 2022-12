Stephen "tWitch" Boss morto a 40 anni, addio al dj di “Ellen”

AGI - "Stephen ha illuminato ogni stanza in cui è entrato", ha scritto Allison Holker Boss nel dare l’annuncio che suo marito, il dj nonché ballerino e personaggio televisivo Stephen "tWitch" Boss è morto all’età di 40 anni.

“Dava valore alla famiglia, agli amici e alla comunità sopra ogni altra cosa e guidare con amore e luce era tutto per lui. Era la spina dorsale della nostra famiglia, il miglior marito e padre, e un'ispirazione per i suoi fan. Dire che ha lasciato un'eredità sarebbe un eufemismo e il suo impatto positivo continuerà a farsi sentire", ha poi sottolineato. Secondo l'ufficio del coroner della contea di Los Angeles, scrive il Washington Post, “Boss è morto suicida martedì scorso” senza dare ulteriori dettagli.

Stephen "tWitch" Boss, ricorda il giornale nel tratteggiare la sua carriera, è salito alla ribalta partecipando nel 2003 a "The Wade Robson Project" di Mtv e al programma televisivo "Star Search".

I’m heartbroken. tWitch was pure love and light. He was my family, and I loved him with all my heart. I will miss him. Please send your love and support to Allison and his beautiful children - Weslie, Maddox, and Zaia. pic.twitter.com/lW8Q5HZonx — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) December 14, 2022

Ha partecipato nel 2008 alla serie di concorsi di realtà "So You Think You Can Dance", in cui si è classificato secondo e in seguito vi è tornato come star. All'inizio di quest'anno, poi, Boss è apparso nello show in qualità di giudice.

Nel 2014, Boss si è anche unito a "The Ellen DeGeneres Show” come dj e negli ultimi due anni è anche stato promosso a co-produttore esecutivo del talk show, forse come forma risarcimento in relazione ad una precedente controversia che si era consumata dietro le quinte, rimanendo a far parte dello spettacolo fino alla sua conclusione, a maggio. “Ho il cuore spezzato per la sua scomparsa”, ha twittato DeGeneres ieri.

Anche la moglie Allison Holker Boss è una ballerina e i due si sono esibiti spesso insieme, a volte anche con i propri figli, come si può vedere dai video che sono stati poi pubblicati su TikTok. Nella dichiarazione di mercoledì Allison ha affermato d’esser "certa che non passerà un giorno in cui non onoreremo la sua memoria".