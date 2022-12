Il libro-testamento di Piero Angela conquista la vetta delle classifiche

AGI - "Dieci cose che ho imparato" di Piero Angela conquista la vetta della classifica dei libri piu' venduti negli store della Mondadori: un lascito morale dopo una lunghissima carriera al servizio dell'informazione e della formazione di generazioni di italiani."Com'è possibile" si chiede in queste pagine "che un Paese come l'Italia, che ha marcato profondamente per secoli il cammino della civiltà, oggi sia così in difficoltà, e abbia perso le sue luci?".

La risposta è in dieci semplici capitoli, dieci aree critiche su cui occorre agire. Per oltre cinquant'anni Piero Angela si è occupato a tempo pieno di scienza, tecnologia, ambiente, informazione, energia, televisione, comportamenti, e ha scritto "Dieci cose che ho imparato" per condividere con i lettori alcune proposte, frutto della sua lunga esperienza sul campo. Con questo libro, a cui ha lavorato fino all'ultimo, colui che è stato per tutti il volto rassicurante della scienza ha voluto dirci come usarla per migliorare le cose. E rilanciare l'Italia con una nuova visione.

Si conferma in seconda posizione "Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa" di Benedetta Rossi: la food blogger piu' famosa d'Italia ci regala spunti e consigli per conciliare una vita sempre piu' veloce, il rispetto dell'ambiente e l'attenzione al risparmio. E proprio queste sono le tre sezioni in cui è diviso il volume, che raccoglie pietanze che si cucinano in un lampo e ci fanno guadagnare tempo, ricette che non prevedono cotture e piatti che, per non farci spendere troppo, si preparano con i pochi ingredienti che abbiamo in casa, ma sono perfetti anche per le occasioni speciali. Si accomoda sul gradino piu' basso del podio "Cbt. Cottura sottovuoto a bassa temperatura. Tecniche, metodi e ricette da utilizzare a casa tua" di Marco Pirotta, chef, divulgatore e maestro di cucina per professionisti e appassionati, ma soprattutto ormai un indiscusso punto di riferimento della cbt, la tecnica di cottura sottovuoto a bassa temperatura da lui codificata e sviluppata. Un metodo che negli anni è andato riscuotendo sempre piu' successo, raggiungendo la notorietà ben al di fuori della cerchia degli addetti ai lavori.

Completano la top ten "Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone. 3" di Alberto Angela, "La casa delle luci" di Donato Carrisi, "Caminito. Un aprile del commissario Ricciardi" di Maurizio de Giovanni, "Dammi mille baci" di Tillie Cole, "Il rosmarino non capisce l'inverno" di Matteo Bussola, "La luna blu. Il percorso inverso dei sogni. Dieci anni dopo" di Massimo Bisotti e "Succede solo a chi ci crede. Ac Milan. 300 days on fire. Il film del 19esimo scudetto attraverso le foto piu' belle" di Daniele Mascolo.