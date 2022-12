'Quiz da fare quando fai la cacca' è il libro più venduto in Italia su Amazon 

AGI - “Quiz da fare mentre fai la cacca” di Nathan Haselbauer guadagna la vetta della classifica dei libri più venduti in Italia su Amazon nell’ultima settimana: 201 quiz, da affrontare senza alcun bisogno di carta e penna e pensati per poter essere risolti in non più di due minuti.

In seconda posizione “Crimini e misteri da risolvere mentre fai la cacca” di M. Diane Vogt, brevi e avvincenti racconti gialli in cui è il lettore a svolgere il ruolo del detective: alla fine di ciascuna di queste concise storie di avidità, vendetta o semplice depravazione, si dovrà rispondere a una difficile domanda relativa al crimine.

Sta al lettore risolvere il caso, sfruttando tutti i particolari e gli indizi scientifici offerti nella narrazione.

Sul gradino più basso del podio “La scienza delle pulizie. La chimica del detersivo e della candeggina, e le bufale sul bicarbonato” di Dario Bressanini: autore di best seller, docente di chimica e ricercatore di professione, Bressanini torna con un nuovo libro, questa volta dedicato alle pulizie domestiche, inquadrate sia dal punto di vista pratico sia da quello rigorosamente scientifico. Oltre a sfatare bufale e miti universalmente diffusi, queste pagine spiegano i tanti “perché” del pulito e dello sporco, fornendo al tempo stesso le migliori soluzioni per pulire la casa in modo sicuro ed efficace.

Completano la top ten “La tua bestemmia quotidiana: Le 365+1 migliori bestemmie per ridurre stress e calmare la rabbia” di O. Kane, “Benvenuti in casa mia! Tante ricette facili e consigli semplici per risparmiare in cucina e in casa” di Benedetta Rossi, “Il libro dei mostri. Diario segreto ufficiale” di Lyon, “La casa delle luci” di Donato Carrisi, “Enigmi da risolvere mentre fai la cacca” di Maiunagioia Editori, “Nerone. La rinascita di Roma e il tramonto di un imperatore. La trilogia di Nerone (Volume 3)” di Alberto Angela e “Ti voglio felice. Il centuplo in questa vita” di Papa Francesco.