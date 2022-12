La Scala: non solo lirica, 70 anni di sfilate e alta moda

AGI - Bel canto e molto altro. Non solo musica ai massimi livelli ma moda, glamour, finanza e stelle del cinema che sfilano sul red carpet all’ingresso del tempio della lirica. La Prima del teatro alla Scala di Milano è l’evento culturale, mondano e modaiolo più atteso del Paese. Anzi del mondo, visto che negli anni ha richiamato capi di Stato, altezze reali, gli Aga Khan, principi e principesse, come l’amatissima Grace di Monaco che nel 1960 ascoltò il Poliuto di Donizetti tra Ranieri e Aristotele Onassis, con Maria Callas sul palco. Una situazione complicata quella, ma è un’altra storia. Occhi sul palcoscenico dunque, rivolti a star come la Divina, che nel 1951 debuttò al Piermarini ottenendo il suo trionfo milanese, ma anche sulla platea e sui palchi.

© Erio Piccagliani Teatro alla Scala

I vespri siciliani Maria Callas e Gianni Raimondi



A cominciare da quello Reale, destinato alle personalità di rilievo. Quest’ultimo 7 dicembre, per la Prima del Boris Godunov, il capolavoro di Musorgskij, che ha inaugurato la stagione 2022/2023, insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la figlia Laura, elegantissima in un lungo abito nero monospalla, firmato Armani, c’erano anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen che per il loro debutto scaligero hanno optato entrambe per un profondo blu notte: un longdress firmato Giorgio Armani dallo scollo incrociato con ampia stola in velluto ton sur ton per il premier; top in cristalli in una nuance un po’ più chiara e gonna a trapezio scivolata in leggera seta per la presidente Ue, che divertita dalla domanda su chi fosse lo stilista ha ammesso di non saperlo, strappando una risata.

© Lelli e Masotti - Teatro della Scala

Vittorio Gassman e Federico Fellini



Sul red carpet non erano le uniche ad aver scelto il blu notte. Anzi, è stato il colore di questa Prima. Scelto anche da Chiara Bazoli, compagna del sindaco Beppe Sala, che ha azzardato con successo, le trasparenze di un Giorgio Armani Privé.

La Serata inaugurale della Scala è da decenni la serata più mondana dell’anno in cui prima che si alzi il sipario va in scena un altro spettacolo, quello degli ospiti illustri che diventano protagonisti di una sfilata di haute couture.

Il palco Reale ha ospitato anche Queen Elizabeth per ben due volte, sebbene in realtà non in occasione della Prima: nel 1961 per un concerto in suo onore, accompagnata da Filippo di Edimburgo; e nel 2000 con Riccardo Muti sul podio che fece eseguire all’orchestra l'inno inglese "God save the Queen", seguito dall’Inno di Mameli. L’appuntamento che apre la stagione scaligera è di tale rilievo che inevitabilmente il look della serata richiede molta cura e spesso un intero stipendio.

© Afp

La regina Elisabetta II e Filippo d'Edimburgo



E’ una gara tra grandi mise da sera, eleganti, sofisticate. Una sfilata di abiti di Armani, Ferrè, Dolce & Gabbana, Chanel, Fendi, Trussardi, Capucci e Curiel. Stilisti che tra l’altro sono di casa nei saloni dorati del Piermarini. La regola non scritta ma scolpita nella storia del tempio della lirica, prevede rigorosamente abiti lunghi, anche se ormai le eccezioni sono la regola. Difficilmente rossi, che stonano con il porpora delle poltrone, pellicce molto usate in passato, ora non più, spesso bianche, colore prediletto per la Prima da Carla Fracci e Liz Taylor, e scintillanti parure.

© Erio Piccagliani Teatro alla Scala

Liz Taylor, Richard Burton e Carla Fracci



Nei tanti 7 dicembre che si sono susseguiti dal ’51 (quando il direttore d’orchestra Victor De Sabata spostò l’inaugurazione dal 26 dicembre alla data di Sant’Ambrogio), si è visto di tutto, dai corpetti di pizzo e perline agli abiti scivolati stile impero, dai visoni poi presi di mira dagli ambientalisti con uova e vernice, ai bustini ricamati in paillettes e cristalli, dalle gonne a balze in tulle e crinolina fino a una minigonna. Era il ’66 quando una diciottenne osò lo sgarbo. Diciamo che i tempi non erano del tutto maturi. Ma ci pensò l’anno dopo Giovanna Bergonzoni, storica pierre di Armani, a chiarire il concetto: si presentò con un mini abito smanicato, bianco, vertiginosamente corto, con stivaloni cuissard in tinta.

Per capirci sull’importanza del dress code, ci fu un anno che una Commissione di sarti organizzò il concorso per la signora più elegante della serata: vinse la contessa Dompé che indossava un modello battezzato ‘India misteriosa’, valore approssimativo 700 mila lire. Ogni Prima ha la sua parata di stelle: nel ‘59 per l’Otello, nel palco centrale prese posto l’elegantissima Begum Om Habibeh Aga Khan (“La Begum”); nel ‘60, fu la volta della principessa Grace Kelly, avvolta in un collo di pelliccia bianca. Stesso colore scelto dalla diva del cinema Liz Taylor che, nel ’72, catalizzò l’attenzione con quel suo bel volto incorniciato da una cappa bianca bordata di volpe bianca.

Negli anni ‘80 e ‘90 il pubblico diventò sempre più eterogeneo: la cultura, l’arte, lo spettacolo, si fusero sempre più con il mondo dell’economia e della politica.

Ed ecco che nell’83 la stagione prese il via con la Turandot di Zeffirelli alla presenza di Valentina Cortese, Carla Fracci ed Edwige Fenech. E nel ‘94 la scienziata Rita Levi Montalcini, fresca di Nobel, arrivò per la Valchiria di Wagner indossando l’abito in velluto realizzato per lei da Roberto Capucci.

Le mise di Valeria Marini, presenza costante alla Prima della Scala, erano tutte una trasparenza. Nel ’98 si fece notare per l’abito di Gianfranco Ferré, tempestato di pietre preziose, assicurato per un miliardo di lire. Signore di casa alla Scala erano Marta Marzotto e prima Wally Toscanini, la figlia del maestro, immancabile nel suo palco.

© Lelli e Masotti - Teatro alla Scala

Mariuccia Mandelli con Marta Marta Marzotto



Nei primi anni 2000 la scena cambia, diventa più sobria, con l’ampliamento del Piermarini firmato da Mario Botta, e la programmazione in trasferta agli Arcimboldi. Il ritorno in piazza della Scala fu illuminato dalla stella che tutti ci invidiano, Sophia Loren, in abito lungo scollato, nero di pizzo, firmato Armani.

Sophia Loren e Giorgio Armani nel 2004



E negli anni a seguire da altre donne, sempre eleganti, raffinate, forti e anche potenti. Come la cancelliera tedesca Angela Merkel che, nel 2006, apprezzò l’Aida di Zeffirelli, abbandonando l’abituale tailleur pantalone, per un abito lungo nero, con stola in velluto foresta. Con lei anche il primo sindaco donna di Milano, Letizia Moratti, sempre con creazioni sofisticate e parure di smeraldi, che nel 2007 accolse nel palco reale l’emiro del Qatar con la moglie Mozah in turbante bianco.

© AFP

La cancelliera Angela Merkel nel 2006 con il premier Romano Prodi e la sindaca di Milano Letizia Moratti



Qualche anno dopo fu la volta della direttrice del Fondo monetario internazionale Christine Lagarde, in un impalpabile abito argento Chanel. Dei look del penultimo 7 dicembre, quello del 2021, rimarrà impresso nella memoria la mascherina anti contagio, perché molti ospiti ancora la indossavano, e l’aria non era e non poteva essere quella gioiosa e spensierata di sempre.