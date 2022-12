"Cortina Fashion Weekend", l'evento più glamour delle Dolomiti

AGI - Al via la stagione invernale a Cortina d'Ampezzo con Cortina Fashion Weekend. L'appuntamento non è solo dedicato agli amanti della montagna: in programma, dall'8 al 10 dicembre, anche uno show cooking, sculture di ghiaccio, uno spettacolo circense e un evento moda firmato Valentino.

E poi naturalmente una vetrina per le ultime novità in fatto di materiali per il mondo della neve, direttamente sulle piste, grazie alle loro imminenti aperture. Aprono le piste di Col Gallina ma anche Tofana e Faloria. L'associazione Cortina for Us, da sempre con il supporto e patrocinio del Comune di Cortina d'Ampezzo, ha preparato qualcosa di speciale anche per questo nuovo inizio che sarà davvero grintoso, dopo due anni di incertezze sulla scena internazionale causate dal periodo storico.

Si partirà dunque giovedì 8 dicembre alle ore 18 in piazza Angelo Dibona con l'inaugurazione ufficiale e uno spettacolo sensoriale live cui seguirà il brindisi dell'apertura della stagione invernale 2022/2023. In alta quota si accendono i riflettori sul rifugio Ria de Saco, recentemente acquistato dalla famiglia di imprenditori Kraler. Nei tre giorni di Cortina Fashion Weekend, in un alternarsi di statue di ghiaccio, spettacoli e letture di tarocchi, nello stesso rifugio Ria de Saco, interamente "vestito Valentino", anche uno show cooking a firma dello chef Graziano Prest.

Un'istituzione del settore ristorazione con all'attivo Casa Italia alle Olimpiadi di Pechino nel 2020 e a quelle di Tokio nel 2022, in qualità di capo cucina. Prest offrirà agli invitati piatti che rispettano la tradizione culinaria del posto, formulando pietanze ottenute con materie prime di qualità e un'abilità tecnica acquisita negli anni. Dalla colazione alla merenda le proposte gourmet dello chef accompagneranno il dopo scii con piatti di carne dal taglio pregiato, pesce fresco e piatti vegetariani.

Venerdì 9 dicembre alle 17:30 all' Alexander Girardi Hall sbarca (re)generation stories Road To Milano Cortina 2026 "Il valore della rigenerazione nelle strategie di sviluppo del territorio" Con Roberto Alverà, vicesindaco e assessore al Turismo di Cortina d'Ampezzo; Simonetta Cenci, assessore all'Urbanistica al Comune di Genova nel 2017-2022; Daniela Kraler; Matteo Mantovani.

Previsti i saluti di Gianluca Lorenzi, sindaco di Cortina d'Ampezzo; il benvenuto di Franco Sovilla, presidente Cortina for Us. Modererà Nicola Leonardi, co-fondatore e direttore di The Plan, rivista internazionale di Architettura e Design. Ai piedi delle Tofane si svolgerà poi la "fiaccolata sulla neve". Alle 18 in piazza Angelo Dibona sarà il turno di "To the next!", momento dedicato alla presentazione dei grandi eventi sportivi della stagione invernale 2022/2023 della Regina delle Dolomiti con Fondazione Cortina, cui seguirà il magico "Hanami show", spettacolo visionario di arte circense e funanbolica.

© courtesy Valentino

Sfilata di Valentino



Sabato 10 dalle ore 18 alle 21, sarà possibile assistere a spettacoli di luci con attrazioni itineranti lungo tutte le vie del centro grazie ai busker provenienti da tutta Italia. L'evento Valentino The Party Collection 2022, che fa da apripista alla stagione invernale cortinese autunno-inverno 2022/23, si concluderà con un esclusivo cocktail, il 10 dicembre durante la Cortina Fashion Week, all'interno della boutique Franz Kraler.

Protagonista sarà la nuova collezione di Valentino, caratterizzata da tessuti scintillanti nei toni del viola, oro e verde smeraldo . Una combinazione eclettica espressa al meglio dalle luci sfavillanti del party più bello di inizio stagione.