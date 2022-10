Alla Festa del Cinema di Roma l'Italia è rimasta a bocca asciutta

AGI - E' January il miglior film dell'edizione 2022, la diciassettesima, della Festa del Cinema di Roma. Nessuna opera italiana è stata premiata. Una giuria composta dalla regista e fumettista Marjane Satrapi, l'attore e regista Louis Garrel, i registi Juho Kuosmanen e Pietro Marcello e la produttrice Gabrielle Tana ha assegnato i seguenti riconoscimenti ai film del Concorso Progressive Cinema:

Miglior Film: Janvris (January) di Viesturs Kairis

di Viesturs Kairis Gran Premio della Giuria: Jeong-Sun di Jeong Ji-hye

di Jeong Ji-hye Miglior regia: Viesturs Kairis per Janvris (January)

per Janvris (January) Miglior attrice - Premio "Monica Vitti": Kim Kum-soon per Jeong-sun

per Jeong-sun Miglior attore - Premio "Vittorio Gassman": Krlis Arnolds Avots per Janvris (January)

per Janvris (January) Miglior sceneggiatura: Andrea Bagney per Ramona

per Ramona Premio speciale della Giuria (proposto dal Presidente a scelta fra le categorie sceneggiatura, fotografia, montaggio e colonna sonora originale): Foudre di Carmen Jaquier per la fotografia di Marine Atlan

E' stata inoltre assegnata la Menzione Speciale della Giuria all'attrice Lilith grasmug per la sua performance in Foudre.

Una giuria presieduta dal cineasta Carlo Verdone e composta dall'attrice Marisa Paredes e dall'autrice e attrice Teresa Mannino ha assegnato il Premio "Ugo Tognazzi" alla Miglior commedia (scelta fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public), al film: "What's love got to do with it?" di Shekhar Kapur

E' stata inoltre assegnata la Menzione Speciale Miglior Commedia - Premio "Ugo Tognazzi" al film "Ramona" di Andrea Bagney.

Una giuria presieduta dalla regista e sceneggiatrice Julie Bertuccelli e composta dal regista Roberto De Paolis e dalla critica cinematografica Daniela Michel ha assegnato il Premio Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas (scelta fra i titoli delle sezioni Concorso Progressive Cinema, Freestyle e Grand Public), al film "Causeway" di Lila Neugebauer

Sono state inoltre assegnate due Menzioni Speciali Miglior Opera Prima BNL BNP Paribas ai film "Ramona" di Andrea Bagney e "Foudre" di Carmen Jaquier. Tra i film del Concorso Progressive Cinema, gli spettatori hanno assegnato il Premio del Pubblico FS al film: - SHTTL di Ady Walter Il pubblico della proiezione ufficiale e della prima replica di un film ha espresso il voto utilizzando l'APP ufficiale della Festa del Cinema "Rome Film Fest" e attraverso il sito www.romacinemafest.it.

A partire dalla diciassettesima edizione, la Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Federation Internationale des Associations de Producteurs de Films). I riconoscimenti sono stati assegnati nel corso della cerimonia di premiazione che si eè svolta presso la Sala Petrassi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

Cosa c'è da sapere su January

Il film di genere drammatico è diretto da Viesturs Kairiss con Karlis Arnolds Avots, Baiba Broka, Rudolfs Cirulis, Alise Danovska, Aleksas Kazanavicius, Sandis Runge, Juhan Ulfsak. Paese di produzione: Latvia, Lituania, Polonia.

La pellicola vince il premio per il miglior film nella sezione del concorso Progressive Cinema della Festa del cinema di Roma, dove si aggiudica anche quella per la miglior regia e il miglior attore (Premio 'Vittorio Gassman' a Karlis Arnolds Avots).

Siamo a gennaio 1991. Tre aspiranti filmmaker si trovano di fronte all'invasione dei carri armati sovietici che vogliono reprimere l'indipendenza della Lettonia dichiarata il 4 maggio dell'anno prima. Jazis, 19 anni, aspirante direttore della fotografia, vede il suo mondo sprofondare nel caos quando viene trascinato nelle pacifiche proteste contro il tentativo di presa del potere da parte dell'esercito sovietico.

Jazis e i suoi amici Anna e Zeps cercano di seguire il loro sogno di fare film, ma il crollo del sistema politico lettone sconvolge i loro piani. La partecipazione alla resistenza sarà decisiva per la loro crescita.

'January' si era aggiudicata il premio come miglior lungometraggio narrativo internazionale al Tribeca Film Festival e si conferma una delle pellicole piu' apprezzate dell'anno.