È morto Coolio, il rapper di "Gangsta's Paradise"

AGI - È morto all'età di 59 anni il rapper Coolio, celebre per la sua hit del 1995 "Gangsta's Paradise". Lo riporta Tmz. Fonti di polizia hanno riferito alla testata che il musicista si trovava a casa di un amico a Los Angeles e aveva chiesto di andare in bagno. Non vedendolo tornare, l'amico era quindi entrato nel bagno, trovandolo a terra privo di vita.

I paramedici intervenuti sospettano che Artis Leon Ivey Jr., questo era il suo vero nome, sia deceduto per arresto cardiaco - si legge su Tmz - ma non è stata ancora comunicata una causa di morte ufficiale.