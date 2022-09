"Agorà Weekend" torna sabato dopo la pausa estiva

AGI - Dopo la pausa estiva, torna domani mattina "Agora' Weekend" la trasmissione di approfondimento di politica e attualità condotta da Giusy Sansone in onda su Rai Tre nel fine settimana. Al centro della puntata di sabato - dalle 8 alle 9 - gli aggiornamenti sul nubifragio delle Marche, il nuovo dl aiuti del governo contro il caro energia e gli sviluppi della campagna elettorale.

Ospiti della prima puntata saranno: Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera; Ylenja Lucaselli, deputata di Fratelli D'Italia; Dacia Maraini, scrittrice; Mario Sechi, direttore dell'AGI, Linda Laura Sabbadini, editorialista de "La Repubblica" e "La Stampa"; Dino Pesole, editorialista del Sole24Ore.

"Torniamo dopo la pausa estiva - ha spiegato Sansone - per continuare a parlare di politica e dare aggiornamenti di attualità anche al sabato e alla domenica, questo per non spegnere l'attenzione sui fatti piu' importanti. Io porto la mia esperienza giornalistica: notizie e il 'vizio' dell'approfondimento che ha Rai 3, cioè la capacità di analizzare le questioni. Ospitiamo giornalisti, scrittori, rappresentanti della societa' civile e - ha concluso - diamo la possibilita' allo spettatore di capire cosa succede proponendo chiavi di lettura sempre diverse partendo dalle storie di imprese, operai e giovani".

I temi al centro della puntata di domenica saranno: gli stravolgimenti del clima e le preoccupazione per gli aumenti dell'energia con un viaggio in Europa da Parigi che spegne la Torre Eiffel fino a Londra che si prepara ai funerali della regina Elisabetta.