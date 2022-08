Amazon scommette un miliardo di dollari sul "Il Signore degli Anelli"

AGI - Stanley Kubrick una volta disse che la trilogia di romanzi di J.R.R. Tolkien "Il Signore degli Anelli" non era filmabile. È difficile immaginare cosa avrebbe pensato il grande regista della scommessa da 1 miliardo di dollari di Amazon su "Il Signore degli Anelli: The Rings of Power", una serie televisiva di 50 ore basata sulle asciutte note storiche pubblicate alla fine del terzo libro.

Lo show, in uscita venerdì a livello globale su Prime Video, mira a sfruttare l'enorme e duraturo fascino dei libri, ancora oggi regolarmente votati come i romanzi più amati al mondo di tutti i tempi, e degli adattamenti cinematografici di Peter Jackson, premiati con l'Oscar.

Il progetto è al centro dell'offerta di Amazon per distinguersi nella "guerra dello streaming" con Netflix, Disney+ e HBO Max - il cui prequel di "Game of Thrones" è stato appena lanciato - ed è finanziato dal fondatore multimiliardario Jeff Bezos, un mega-fan di Tolkien.

Ma se la serie è popolata da eroi e cattivi che sono a malapena menzionati nella trilogia di Tolkien e nelle sue "Appendici" di mitologia narrativa, e presenta un cast e dei creatori in gran parte sconosciuti, non c'è dubbio sulla portata della scommessa.

"È piuttosto snervante: stiamo costruendo qualcosa da zero che non è mai stato visto prima", ha detto Sophia Nomvete, che interpreta la Principessa Disa, la prima donna e il primo nano nero raffigurato sullo schermo nel mondo di Tolkien.

"C'è sicuramente un pò di nervosismo. Vogliamo fare le cose per bene", ha detto durante l'evento per i fan del Comic-Con il mese scorso. "Gli anelli del potere" è ambientato nella "Seconda Era" di Tolkien, un periodo storico del suo mondo immaginario della Terra di Mezzo che precede di migliaia di anni gli eventi de "Lo Hobbit" e "Il Signore degli Anelli".

Quindi, mentre una manciata di personaggi dei film di Jackson riappare nello show di Amazon - per lo più versioni più giovani di elfi come Galadriel ed Elrond, che ovviamente sono immortali - non ci sono Frodo, Gollum o Aragorn in vista.

La maggior parte dei personaggi della tradizione tolkieniana appare sullo schermo per la prima volta, e alcuni sono stati addirittura creati ex novo per lo show. "Tolkien non ha scritto molto su chi è lui come persona", ha detto Maxim Baldry, il cui personaggio Isildur è stato visto brevemente combattere il signore del male Sauron in un flashback all'inizio della trilogia di Jackson.

Qui Baldry interpreta una versione più giovane dell'eroe tragico, alle prese con la morte della madre, le pressioni troppo forti del padre e un romantico desiderio di avventura. "È un dono, innanzitutto, esplorare gli inizi di una persona, scoprire i suoi veri colori, capire chi è veramente", ha detto Baldry.

E ha aggiunto: "La prima stagione è dedicata esclusivamente alla creazione dei personaggi e all'introduzione di nuovi personaggi nella famiglia... per dare corpo a un mondo piuttosto scheletrico che Tolkien ha appena creato nella Seconda Era".

Il destino della serie è nelle mani dei creatori - o "showrunner" - Patrick McKay e J.D. Payne, che hanno proposto la loro idea ad Amazon dopo che questa ne ha acquistato i diritti nel 2017, ma che avevano solo una manciata di progetti precedenti accreditati sul loro curriculum.

"Volevamo trovare un'enorme mega-epopea tolkieniana. E Amazon è stata così meravigliosamente folle da dire 'sì, facciamolò", ha detto McKay al Comic-Con. Alla prima londinese di martedì, Bezos ha ammesso che "alcune persone hanno persino messo in dubbio la nostra scelta" di coinvolgere "questo team relativamente sconosciuto". "Ma abbiamo visto qualcosa di speciale", ha detto, secondo Variety.

Amazon ha anche organizzato sfarzose anteprime per "Gli anelli del potere" a Los Angeles, New York e Mumbai. La sontuosa promozione dello show in giro per il mondo è solo una goccia nell'oceano rispetto ai costi sbalorditivi della realizzazione di una serie definita la più costosa mai realizzata per la televisione.

Amazon ha speso 250 milioni di dollari per acquistare i diritti dalla proprietà di Tolkien e circa 465 milioni di dollari solo per la prima stagione. Fin dall'inizio si è impegnata a realizzare cinque stagioni complete, il che significa che il costo finale dovrebbe superare il miliardo di dollari.

L'alta posta in gioco ha comportato una notevole segretezza. I dettagli sulla trama e le recensioni sono stati rigorosamente secretati fino a mercoledì, solo due giorni prima del lancio della serie, e nemmeno agli attori è stato comunicato il destino dei loro personaggi. "Non ne ho idea! Non so nemmeno cosa succederà nella prossima stagione", ha detto Megan Richards, che interpreta Poppy Proudfellow, un personaggio la cui razza Harfoot è antenata degli hobbit.

"C'è un arco che Tolkien ci ha dato per la Seconda Era. Quindi ci sono alcune cose che sappiamo", ha dichiarato Daniel Weyman, che interpreta un uomo misterioso chiamato semplicemente "Lo Straniero". "La cosa a cui tengo è che i nostri showrunner conoscono sicuramente il loro arco narrativo. Conoscono già il loro arco".