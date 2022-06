Per la prima volta 7 libri in finale al Premio Strega

AGI - Insolita finale a sette per la 76esima edizione del premio Strega. Due condizioni del regolamento hanno permesso l'ingresso di altri due autori. Al termine dello scrutinio reso noto dal presidente del seggio Emanuele Trevi, vincitore lo scorso anno, andranno alla serata di Roma Mario Desiati, con 244 voti, per il suo 'Spatriati'; con 179 voti Claudio Piersanti per 'Quel maledetto Vronskij'; con 175 voti Marco Amerighi e i suoi 'Randagi'. Veronica Raimo, autrice di 'Niente di vero', già vincitrice del premio Strega Giovani, ottiene il quinto posto con 169 voti.

Entrano in finale anche Veronica Galletta, 'Nina sull'argine', Fabio Bacà con il suo 'Nova' e Alessandra Carati con 'E poi saremo Salvi'.

Per la prima volta nella storia del Premio, accedono alla finale sette libri.#PremioStrega2022 pic.twitter.com/rKwzf8You0 — PremioStrega (@PremioStrega) June 8, 2022

La votazione si è tenuta al Teatro Romano di Benevento, per la terza volta nella storia del premio letterario istituito dalla fondazione Bellonci e Liquore Strega,

Nell'ambito della ottantaseiesima edizione, il premio Strega Giovani è andato intanto a Veronica Raimo, con 'Niente di vero', un racconto feroce ed esilarante sulla famiglia, che ha conquistato la giuria dei ragazzi.