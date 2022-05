Nuova tragedia per Nick Cave, muore il figlio 30enne Jethro

AGI - Una nuova tragedia famigliare per il musicista Nick Cave: sette anni dopo la morte del figlio Arthur, a soli 15 anni di età, ora ha perso anche il figlio maggiore, il 30enne Jethro Lazenby. Lo ha reso noto lo stesso 64enne compositore e cantante australiano: "Con molta tristezza posso confermare che mio figlio, Jethro, è morto. Saremmo grati per il rispetto della privacy in questo momento".

Jethro, nato a Melbourne nel 1991, faceva il modello ma soffriva di schizofrenia: di recente era stato arrestato per aver aggredito la madre, Beau Lazenby. Nel 2018 era stato condannato per aggressione ai danni dell'allora fidanzata.

L'altro figlio di Cave, Arthur, era deceduto adolescente per la caduta accidentale da una scogliera a Brighton mentre era sotto l'effetto di droghe. Coì il musicista, noto soprattutto per il suo lavoro con The Bad Seeds, si era trasferito dall'Inghilterra a Los Angeles.