E' morta Giusi Ferré

AGI - E' morta a Milano, all'età di 76 anni, Giusi Ferré, giornalista, nota firma della moda italiana. Scriveva per il Corriere della Sera collaborando a "Io donna". E' stata opinionista in diversi programmi televisivi. Celebre per l'emittente "Lei", il programma "Bucce di banana", dedicato agli scivoloni dei Vip, condotto dal 2010 per 4 stagioni.

Fra le sue opere, due sono dedicate allo stilista Gianfranco Ferré e in particolare,"La poesia del progetto" e "Itinerario".

Ha pubblicato anche "Timberlandia", "Alberta Ferretti: lusso, calma, leggerezza", "Now and... Moncler" e il celebre "Buccia di banana: lo stile e l'eleganza dalla A alla Z". In televisione, oltre al citato format "Buccia di banana", si ricorda "Processo a X-Factor" e "Italia's Next Top Model". Rossa di capelli, Giusi Ferré era dotata della giusta sensbilita' e grande ironia che le consentirono di raccontare le cadute di stile e l'eleganza dei look dei vip. La sua prima intervista fu a Miuccia Prada.