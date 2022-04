Carmen Consoli e Tommaso Paradiso al Concertone del 1 maggio

AGI - Anche Carmen Consoli e Tommaso Paradiso sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma. La 'cantantessa' catanese è reduce dal successo del suo nono disco 'Volevo fare la rockstar', mentre il cantautore romano, uno degli indiscussi protagonisti della rivoluzione indie, di fatto ha esordito come solista dopo la scissione dai Thegiornalisti del 2019 solo qualche mese fa con 'Space Cowboy'.

I loro nomi si aggiungono a quelli di MACE, Fasma, Coez, Mara Sattei, Bresh, Ariete, Mecna, Rancore, i Rovere e La Rappresentante di Lista, oltre al cast di 'Notre Dame De Paris', che festeggerà sul palco del Primo Maggio il ventennale di uno dei musical più amati della storia del teatro italiano.

Il Concertone del Primo Maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany e trasmesso in diretta su Rai 3 e Rai Radio2, dopo due anni in cui è stato costretto dalle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria a trasferirsi all'Auditorium Parco della Musica in assenza di pubblico, 'torna a casa' in piazza San Giovanni.