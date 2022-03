Samuel L. Jackson ha ricevuto l'Oscar alla carriera

AGI - L'attore Samuel L. Jackson, 73 anni, icona del regista Quentin Tarantino, ha ricevuto il Premio Oscar alla carriera. L'attore nero americano si ricorda tra l'altro per le sue interpretazioni nel film di Spike Lee 'Fa' la cosa giusta' e in quelli di Tarantino per i ruoli in 'Pulp Fiction', 'Jackie Brown', 'Django Unchained' e come personaggio di numerose pellicole Marvel. Jackson finora non aveva ottenuto che una nomination agli Oscar per 'Pulp Fiction'.

La notizia del premio gli è stata data due giorni prima della cerimonia di consegna delle statuette dall'attore Denzel Washington, che ha ricordato la straordinaria carriera del collega: "152 film e 27 miliardi di dollari di incassi, piu' di qualsiasi altro attore nella storia".