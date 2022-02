San Giorgio a Cremano ha dedicato una statua a Massimo Troisi

AGI - Massimo Troisi avrebbe compiuto oggi 69 anni e la sua città - San Giorgio a Cremano - ha voluto festeggiarlo alla grande: gli è stata dedicata una statua a grandezza naturale che lo raffigura vicino a una bicicletta, come appariva nel suo ultimo film "Il postino" del 1994.

Subito dopo la fine delle riprese purtroppo Troisi morì nel sonno, tradito dal suo cuore malato. A scopre oggi la statua e la targa posizionata sulla facciata del Palazzo Bruno, suo luogo di nascita, è stato il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, circondato da un folto gruppo di persone.

"Non potevamo festeggiare il compleanno dell'indimenticabile e amato Massimo Troisi se non condividendo con la città questa giornata ricca di emozioni", ha detto il sindaco. "Abbiamo dato un'identità ancora più profonda alla piazza che porta il suo nome, divenuta ormai il salotto della nostra città e abbiamo reso questo luogo ancora più accogliente nel nome del nostro concittadino".

"Tutto questo - ha aggiunto Zinno - è frutto di un grande lavoro di squadra sia da parte della giunta che dell'ufficio tecnico. Grazie all'onorevole Bruno Cesario per la sua presenza e per aver lavorato anni fa al finanziamento dell'opera oggi conclusa; alla giunta e ai consiglieri comunali che oggi tutti presenti con la loro consolidata unità, hanno espresso grande entusiasmo e lavorato affinché questa piazza divenisse tra le più belle, e grazie ai cittadini che con la loro partecipazione hanno dimostrato di aver apprezzato non solo questa iniziativa ma tutto il lavoro che stiamo facendo. Buon compleanno Massimo. Sei nel cuore di tutti noi".

"Il postino", che lanciò una giovanissima Maria Grazia Cucinotta, ottenne 5 candidature agli Oscar 1996, quella come miglior film, miglior attore protagonista (Massimo Troisi), miglior regia (Michael Radford), miglior sceneggiatura non originale e miglior colonna sonora drammatica. Tuttavia solo quest'ultima candidatura si e' tradotta nella conquista di una statuetta.