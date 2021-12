La classifica dei libri più venduti nella settimana dal 24 novembre al 1 dicembre

AGI - Questa settimana Zerocalcare, sulla scia del successo di “Strappare lungo i bordi”, conquista le prime due posizioni della classifica dei libri più venduti negli store della Feltrinelli. In prima posizione una sua nuova uscita, “Niente di nuovo sul fronte di Rebibbia” in cui il fumettista romano raccoglie una serie di storie che affrontano dalla condizione dei carcerati di Rebibbia durante la prima ondata della pandemia all'importanza della sanità territoriale, da una disamina approfondita sul fenomeno della cancel culture alla condizione degli ezidi in Iraq; si tratta di una raccolta di storie di Zerocalcare tra le più "serie" della sua carriera, ed è impreziosita da una storia inedita di quasi cento pagine sull'ultimo anno della sua vita, quando si stava occupando della suo debutto su Netflix.

In seconda posizione troviamo invece “La profezia dell’Armadillo”, il romanzo a fumetti d’esordio di Zerocalcare, premio Gran Guinigi 2012 nella categoria miglior storia breve, il libro che ha di fatto ispirato la serie e anche un film uscito nel 2018 presentato in concorso nella sezione "Orizzonti" alla 75esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Gradino più basso del podio dove troviamo “Nike icons” di Virgil Abloh, un progetto risalente al 2016, quando Nike e lo stilista Virgil Abloh hanno unito le forze per creare una collezione di sneakers che celebrasse dieci dei modelli di scarpe più iconici prodotti dall'azienda di abbigliamento sportivo dell'Oregon; questo progetto, battezzato "The Ten", rivisita modelli celeberrimi come Air Jordan 1, Air Max 90, Air Force 1 e Zoom Vaporfly, tra gli altri, donando nuova linfa vitale alla cultura delle sneakers.