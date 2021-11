La classifica dei libri più venduti nella settimana dal 18 al 25 novembre

AGI - “Quanto manca a Natale? Il calendario dell'Avvento delle emozioni” di Barbara Franco conquista la prima posizione della classifica dei libri più venduti negli store Feltrinelli; si tratta di un calendario dell'Avvento molto speciale; giorno dopo giorno le attività proposte saranno un ottimo spunto per parlare di emozioni e aiutare il bambino a sviluppare un ricco vocabolario emotivo, imparando a identificare con maggiore consapevolezza ciò che prova e a mettersi in contatto con il proprio mondo interiore e con quello degli altri.

Sale al secondo posto “Per niente al mondo” di Ken Follett, l’ultimo libro del re delle avventure su carta, un lavoro che segna un cambio di rotta rispetto ai suoi romanzi storici; ambientato ai giorni nostri, narra di una crisi globale che minaccia di sfociare nella terza guerra mondiale, lasciando il lettore nell'incertezza fino all'ultima pagina.

Nuova entrata in terza posizione dove troviamo “La profezia dell’Armadillo”, il romanzo a fumetti d’esordio di Zerocalcare, tornato prepotentemente in chart dopo l’uscita di “Strappare lungo i bordi”, la serie animata firmata dall’artista romano uscita su Netflix la scorsa settimana e della quale tanto si sta parlando; il romanzo, premio Gran Guinigi 2012 nella categoria miglior storia breve, oltre alla serie ha ispirato anche un film uscito nel 2018 presentato in concorso nella sezione "Orizzonti" alla 75ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.