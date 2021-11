Christofer Walken ha cancellato un'opera originale di Banksy

AGI - Un Banksy originale, un topo con bombolette spray dipinto su un muro di Bristol, è stato cancellato dall’attore Christopher Walken durate le riprese della serie tv della Bbc 'The Outlaws'. Non una drammatica svista, però: l’artista aveva accettato di realizzare uno dei suoi graffiti su una parete utilizzata nel set perché in una scena dell'episodio finale della serie il personaggio di Walken lo cancellasse con una passata di vernice

"L'opera d'arte che compare alla fine di 'The Outlaws' era un Banksy originale e Christopher Walken vi ha dipinto sopra durante le riprese, distruggendola", ha detto un portavoce della Bbc.

In 'The Outlaws', scritto e diretto da Stephen Merchant, Walken fa parte di un gruppo di piccoli criminali condannati ai lavori socialmente utili che ristruttura un edificio.

Nell'ultimo episodio scopre il topo di Banksy e chiede al supervisore se deve dipingerci sopra. Il distratto agente di sorveglianza sta guardando dall'altra parte, quindi non si rende conto che è un Banksy e gli dice che tutti i graffiti devono essere ridipinti, cosa che puntualmente fa.

Le opere di Banksy possono valere cifre enormi, come 'Love In The Bin' battuto all'asta per 16 milioni di sterline in ottobre.