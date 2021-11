Il pallone di Tom Hanks in 'Cast Away' è stato venduto a 270mila euro

AGI - Il pallone da pallavolo rovinato e deformato 'protagonista' di "Cast Away" è stato venduto all'asta per la cifra record di 230mila sterline (270 mila euro): si tratta della sfera di cuoio che nel film Tom Hanks-Chuck Noland trova tra i detriti del velivolo portati dal mare sull'isola e su cui, servendosi dell'impronta insanguinata della sua mano, disegna un viso.

lI pallone è ricordato dagli spettatori come "il signor Wilson", dal nome della marca sportiva, perchè Hanks lo trasforma nel compagno con cui parlare e confidarsi per non impazzire. Fino alla fine del film, in cui galleggia via in mare aperto.

La vendita su Prop store si è chiusa con un'offerta di quasi quattro volte superiore alla base d'asta che era di 60mila sterline. Fu il regista Robert Zemeckis a imporre

che il pallone avesse un 'volto' e un ruolo centrale nel film del 2000 in cui un uomo resta bloccato su un'isola deserta per oltre quattro anni dopo un incidente aereo. Interi dialoghi e monologhi di Hanks ruotano attorno a quella sfera descritta dalla casa d'asta come una "palla da pallavolo in pelle pesantemente rovinata, con vernice applicata per creare un aspetto consumato". "La parte superiore è stata strappata per permettere l'inserimento di steli di tabacco per replicare l'aspetto dei capelli", si legge nella descrizione, "sono presenti diversi punti strappati, sulla parte anteriore della palla attorno all'apertura".

"Cast away" valse a Hanks un Golden Globe e la nomination come miglior attore agli Oscar del 2001, ma fu battuto dal "gladiatore" Russell Crowe. Wilson, peraltro, è un nome a cui il 65enne attore californiano è molto legato: nell'esordio nella serie "Henry e Kip" il suo personaggio si chiamava Kip Wilson e sua moglie si chiama Rita Wilson.