Torna la 'Milan Games Week & Cartoomics' con la mostra dei 60 anni di Diabolik

AGI - Torna a Milano dal 12 al 14 novembre la Milan Games Week & Cartoomics in un unico grande evento - 'as one', il più importante evento italiano - prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators - dedicato ai videogiochi, agli esports, al digital entertainment e alla geek culture, ma anche al mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento a tutto tondo.

Per la prima volta insieme, dal vivo e in piena sicurezza, sempre nella tradizionale location di Fiera Milano Rho.

Di scena anche la mostra 'un diaboliko sessantesimo anno'.

Nel 2022 Diabolik, lo storico personaggio creato dalle sorelle Giussani nel 1962, compie sessant’anni. Una ricorrenza tanto importante vedrà la casa editrice Astorina impegnata in un anno ricco di grandi sorprese, a cominciare dall’uscita dell’attesissimo film dei Manetti bros, fino ad arrivare alla pubblicazione del numero 900 della serie.

Milan Games Week & Cartoomics dà ufficialmente il via ai festeggiamenti con un’esposizione davvero unica: “Diabolik 60° - 900 albi 1962-2022” è un percorso emozionale lungo questi meravigliosi sessant’anni vissuti “diabolikamente”.

Per la prima volta in mostra tutti gli albi pubblicati dal 1962 a oggi e alcune anteprime per arrivare al numero 900, in uscita a febbraio 2022. In quel colorato caleidoscopio di copertine si potrà così percepire l’evoluzione grafica del personaggio.

Sarà anche esposto il preziosissimo Numero Uno, eccezionalmente prelevato dal caveau di Astorina, affiancato al disegno originale della sua copertina firmato da Brenno Fiumali.

Domenica 14 novembre alle 17.30, i sessanta anni di Diabolik saranno raccontati dal Direttore di Astorina Mario Gomboli, dallo sceneggiatore Andrea Pasini e dal grande disegnatore Giuseppe Palumbo, abilmente moderati da Andrea Morandi di HotCorn.

E non finisce qui: grazie alla collaborazione con 01 Distribution, che distribuisce “Diabolik – Il Film” in uscita il 16 dicembre, verrà rilasciato in anteprima assoluta un contenuto esclusivo del film.

Un ladro inafferrabile, una donna bella e misteriosa, un caparbio ispettore di polizia. Il Trailer Ufficiale di #DiabolikIlFilm, dal 16 Dicembre 2021 al Cinema. Regia dei #ManettiBros con Luca Marinelli,Miriam Leone,Valerio Mastandrea,Alessandro Roia,Claudia Gerini,Serena Rossi. pic.twitter.com/kPpqVoxyEm — 01Distribution (@01Distribution) July 21, 2021

Presente poi alla fiera, 'Gaming zone powered by gamestop', il centro del divertimento videoludico. Un’immensa area di oltre 2500 mq realizzata che offrirà ininterrottamente ore e ore di gioco a tutti i visitatori grazie a più di 300 postazioni.

Venerdì 12 è in programma la finale del torneo PG Nationals Rainbow Six Siege con i caster Etrurian, Chinook, Rakki, LordChanka e “Il Solito Mute” Raffaele Bottone, mentre sul palco “community” si svolgeranno le finali del circuito Tormenta di League Of Legends.

Sabato 13 novembre spazio al torneo dello sparatutto Valorant e al seguitissimo FORTNITE con la Gillette Bomber Cup. In programma anche il torneo di Call of Duty e gli showmatch della McDelivery GGang, il team esport tutto al femminile nato in collaborazione con Machete Gaming, che saranno accompagnati dal commento di Moonryde, dallo showcase musicale di Lazza e dal dj set con Young Miles feat. Anna.

Domenica 14, infine, arriva il gran finale del torneo Italian Rocket Championship by Air Action Vigorsol con i caster Tristan, Goli, Laru, Kuma, Nickarg e Tanatoss, ma soprattutto grande spazio al campionato di calcio eSerie A TIM con una serie di showmatch all’ultimo dribbling.

Arcade universe è lo spazio dei cari, vecchi e tanto amati videogame di una volta, il paradiso per tutti i fan del retrogaming. Un’area ricca di contenuti con oltre 30 postazioni gioco.

Tra questi il nuovissimo tavolo “Sega Mega Drive” che, accompagnato al tavolo NES, su due maxischermi, animerà un corner del tutto dedicato alla grande ed eterna sfida tra Sonic e Super Mario, un grande classico degli anni ’80.

E ancora, Cosplay ground, un'enorme area dedicata esclusivamente ai coloratissimi cosplayer, con camerini, spettacoli, attività di ogni genere e contest su contest. Con i loro costumi ispirati agli eroi dei comics, dei manga e degli anime di maggior successo, ma anche di grande repertorio, i cosplayer saranno l’anima pulsante dell’evento.

Nella grande area dedicata all’editoria a fumetti sarà allestita un’imponente mostra mercato: protagonisti tutti gli editori più importanti con le novità della prossima stagione, oltre ai classici di sempre per scovare quel “maledetto numero mancante”.

Spazio anche per Star wars. I quattro gruppi ufficiali di costumers Star Wars approvati da LucasFilm porteranno i visitatori a immergersi nelle atmosfere della “galassia lontana, lontana” più amata di sempre.

Per la prima volta, uno dei Guide Point di Milan Games Week & Cartoomics avrà hostess e steward 'atipici'. A indicare le aree d’intrattenimento più attese saranno infatti gli “infestati” del videogame Warner Bros Back 4 Blood.