Undici opere di Picasso vendute a 110 milioni di dollari

AGI - L'eccezionale vendita di 11 opere di Pablo Picasso, messi all'asta da Sotheby's a Las Vegas, ha raccolto quasi 110 milioni di dollari (oltre 94 milioni di euro), alla vigila del 140 anniversario della nascita del grande pittore spagnolo.

Fiore all'occhiello dell'asta - tenutasi al Bellagio Hotel di Las Vegas dove per anni sono stati esposti questi lavori di Picasso - era il dipinto 'Femme au bèret rouge-orange' (Donna con un berretto rosso-arancio) uno degli ultimi ritratti che Picasso ha fatto a Marie-Thèrèse Walter, musa e amante di Malaga che ha ispirato molte delle sue opere più iconiche degli Anni '30. L'opera è stata quella che ha incassato di più nella serata, venduta per 40.479.000 milioni di dollari da un prezzo di partenza stimato in 20-30 milioni.

Un altro capolavoro, il ritratto intitolato 'Homme et Enfant' (Uomo e bambino) è stato venduto a 24,4 milioni di dollari. I Picasso erano parte della collezione avviata oltre 20 anni fa dal re dei casino americani, Steve Wynn, ex proprietario del Bellagio Hotel: comprende anche pezzi di Bob Dylan e David Hockney.

Wynn è anche ex amministratore delegato dell'azienda Wynn Resort, da cui si è dimesso sullo sfondo di accuse di molestie sessuali. Oltre a famosi ritratti, l'asta comprendeva diverse ceramiche, opere su carta e alcune nature morte del pittore spagnolo. Al Bellagio, nel ristorante appositamente chiamato Picasso, rimarranno esposte ancora 12 opere dell'artista.