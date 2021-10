Addio a Franco Cerri, l'"uomo in ammollo" che incantò con la sua chitarra jazz 

AGI - È morto all'età di 95 Franco Cerri, chitarrista jazz tra i più affermati diventato famoso al grande pubblico per la pubblcità di un detersivo in cui faceva "l'uomo in ammollo". Nato il 29 gennaio del 1926, nel corso della sua carriera aveva suonato con delle 'leggende' della musica come Dizzy Gillespie, Gorni Kramer, Chet Baker, Billie Holiday.

Già nel 1950 ha suonato con Bruno Martino, e negli anni seguenti ha lavorato tra gli altri con Renato Carosone, Nicola Arigliano, Peter Van Wood e Johnny Dorelli. Insieme ad una carriera da solista e nei circuiti jazz ha poi collaborato anche con Mina e Roberto Vecchioni.

© AGF Franco Cerri

Al suo attivo 35 album pubblicati. Si è poi prestato molto alla pubblcità sia come musicista a partire dai Caroselli per famosissimi marchi italiani con l'orchestra di Gianfranco Intra ed Enrico Rava, ma anche con Enzo Jannacci, sia come attore negli anni 1968, 1969 e 1976 per un detersivo in uno sketch in cui si presentava immerso fino al collo dentro una lavatrice dalla quale emergeva solo la testa.

A ricordarlo, tra gli altri, il figlio Nicolas che in un post su Facebook pubblica la foto di 3 chitarre e scrive: "Le sette note e le tre chitarre salutano con tanto affetto Franco Cerri, grande musicista e grande uomo. Fai buon viaggio, babbo".