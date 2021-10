Nel prossimo fumetto Superman sarà bisessuale

AGI - Superman sarà bisessuale nel nuovo numero dei fumetti DC Comics in uscita il 9 novembre prossimo. Lo ha annunciato l'editore. La nuova identità dietro il supereroe è quella di Jon Kent, figlio di Clark Kent e Lois Lane, giornalista come suo padre.

Nell'ultimo fumetto il personaggio stringe amicizia col collega Jay Nakamura, col quale poi avrà una relazione. L'editore ha condiviso su Internet un'immagine in cui Kent e Nakamura si baciano.

Just like his father before him, Jon Kent has fallen for a reporter Learn more about the story to come in SUPERMAN: SON OF KAL-EL #5: https://t.co/bUQAsos68o #DCPride pic.twitter.com/wfQPc3CEVD