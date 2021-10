È morto a Milano il filosofo Salvatore Veca

AGI - È morto a Milano a 77 anni il filosofo e accademico Salvatore Veca. Ne dà notizia in un post su Facebook la Casa della Cultura di Milano di cui Veca era presidente piangendo "la scomparsa di un insigne filosofo della politica, protagonista della vita culturale italiana". Nato a Roma nel 1943 e laureato a Milano nel 1966 con una tesi in Filosofia teoretica, nei primi anni Veca fu studioso del marxismo e poi si avvicinò al pensiero di John Rawls di cui contribui' a diffondere in Italia la teoria della giustizia.