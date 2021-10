Abdulrazak Gurnah ha vinto il Nobel per la letteratura 

Nata a New York nel 1943, è docente alla Yale University e vive a Cambridge, in Massachussetts. Nel 1993 ha vinto il Premio Pulitzer per la poesia. Come spiega all'Agi Alba Donati, la sua opera è "molto stilizzata, con un tono liturgico, controllata, molto metafisica con il senso del cosmo. Canta l'amore panico legato all'essere nel cosmo ma con molto controllo mentale. La sua è una poesia elegiaca che ti porta nel suo mondo con ritmo incantatorio, ma non è mai ruffiana. La sua, si può dire, è una poesia romantica"